Шмыгаль назвал условия, при которых кадровые изменения в Кабмине "возможны и целесообразны"

"Никто не держится за должности. Кадровые изменения возможны, и это целесообразно всегда, когда необходимо где-то усилить, где-то сменить стратегию министерства. В зависимости от ситуации: кризис, развитие, поддержка чего-то – тогда происходят кадровые изменения", – сказал он.

Он напомнил, что министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский написал заявление по собственному желанию, его будет рассматривать парламент.

"Относительно других кадровых решений – давайте дождемся решения фракции, которая рассмотрит [вопрос] и примет решение по отдельным министрам. Больше или меньше – будем смотреть, будем вести диалог с фракцией", – сказал Шмыгаль.