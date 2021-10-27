ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Шмыгаль назвал условия, при которых кадровые изменения в Кабмине "возможны и целесообразны"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шмыгаль: Никто не держится за должности
Шмыгаль: Никто не держится за должности
Фото: kmu.gov.ua

Члены Кабинета Министров "не держатся" за свои должности. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на брифинге в ходе поездки в Донецкую область, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Никто не держится за должности. Кадровые изменения возможны, и это целесообразно всегда, когда необходимо где-то усилить, где-то сменить стратегию министерства. В зависимости от ситуации: кризис, развитие, поддержка чего-то – тогда происходят кадровые изменения", – сказал он. 

Он напомнил, что министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский написал заявление по собственному желанию, его будет рассматривать парламент.

"Относительно других кадровых решений – давайте дождемся решения фракции, которая рассмотрит [вопрос] и примет решение по отдельным министрам. Больше или меньше – будем смотреть, будем вести диалог с фракцией", – сказал Шмыгаль. 

Контекст:

Правительство Дениса Шмыгаля начало работу в марте 2020 года.

6 сентября 2021 года издание "Телеграф" со ссылкой на свои источники сообщило, что несколько украинских министров могут покинуть свои должности. В частности, обсуждается отставка министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марины Лазебной, вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского, министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова, а также министра юстиции Дениса Малюськи.

В день подачи заявления об отставке бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова 13 июля СМИ сообщили, что увольнение грозит и другим членам Кабмина. Назывались имена Тарана, Малюськи, Абрамовского, а также министра культуры Александра Ткаченко.

Шмыгаль 14 сентября заявил, что у него нет претензий к членам КабминаАрахамия 8 октября сказал, что кадровые изменения в Кабмине могут касаться трех-пяти человек

Абрамовский 15 октября сообщил, что написал заявление об отставке.

После этого СМИ Арахамия сказал, что Зеленский определился с кандидатурой на пост главы Минобороны на случай отставки Тарана, но не назвал имени претендента. СМИ пишут, что это вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. По данным журналистов, должность главы Минреинтеграции может занять нардеп Ирина Верещук, которая заявляла об амбициях возглавить Минобороны

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: правительство, Алексей Резников, Ирина Верещук, Минобороны, отставка, Денис Шмыгаль, Кабмин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Седокова снялась в платье без бретелек, "оседлав" молодого мужа
Седокова снялась в платье без бретелек, "оседлав" молодого мужа
"Есть мужчины, от которых рождаются одни мальчики". Подольская показала всех сыновей Преснякова на одном фото
"Есть мужчины, от которых рождаются одни мальчики". Подольская показала всех сыновей Преснякова на одном фото
Хэллоуин: история и традиции праздника
Хэллоуин: история и традиции праздника
MamaRika заявила, что спустя почти год после переезда в Одессу возвращается жить в Киев
MamaRika заявила, что спустя почти год после переезда в Одессу возвращается жить в Киев
"Приятно смотреть, когда папа на своем месте". Горбунов позировал с двухмесячным сыном на руках, сидя на красной дорожке
"Приятно смотреть, когда папа на своем месте". Горбунов позировал с двухмесячным сыном на руках, сидя на красной дорожке
"Не успела просохнуть", "Нелепо смотритесь". Волочкова показала, как прихорошилась перед встречей с Джигурдой
"Не успела просохнуть", "Нелепо смотритесь". Волочкова показала, как прихорошилась перед встречей с Джигурдой
"Надо совесть иметь". Нина Матвиенко рассказала, что ее раздражает в современном шоу-бизнесе
"Надо совесть иметь". Нина Матвиенко рассказала, что ее раздражает в современном шоу-бизнесе
  Астафьева сообщила, что рассталась с украинским бизнесменом, который с 2017 года находится под следствием
  Астафьева сообщила, что рассталась с украинским бизнесменом, который с 2017 года находится под следствием
"На позитиве жить приятнее". Новая жена 61-летнего Тигипко оголила декольте
"На позитиве жить приятнее". Новая жена 61-летнего Тигипко оголила декольте
"Не хватает сосков". В сети обсуждают грудь Кардашян, показанную крупным планом
"Не хватает сосков". В сети обсуждают грудь Кардашян, показанную крупным планом
Хабенского назначили худруком МХТ имени Чехова – его предшественник ушел по собственному желанию
Хабенского назначили худруком МХТ имени Чехова – его предшественник ушел по собственному желанию
  "Потому что это было бы интересно". Главный хореограф шоу "Танцы со звездами" Шоптенко назвала тройку вероятных финалистов
  "Потому что это было бы интересно". Главный хореограф шоу "Танцы со звездами" Шоптенко назвала тройку вероятных финалистов
"Ой-ой-ой!", "Красавец". Звезда "Поймать Кайдаша" и "Крепостной" Цимбалюк показал тело в мокрых плавках
"Ой-ой-ой!", "Красавец". Звезда "Поймать Кайдаша" и "Крепостной" Цимбалюк показал тело в мокрых плавках
Брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер показал нового члена семьи, стащившего у него уже третий тапок. Видео
Брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер показал нового члена семьи, стащившего у него уже третий тапок. Видео
"Каждый день рассказывает про деградирующую "гейропу". Собчак показала, где за границей купил дачу кремлевский пропагандист Соловьев
"Каждый день рассказывает про деградирующую "гейропу". Собчак показала, где за границей купил дачу кремлевский пропагандист Соловьев
Нина Матвиенко озвучила размер своей пенсии
Нина Матвиенко озвучила размер своей пенсии
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Появилась цензура, откуда не ждали". Пикалов рассказал, как изменилась Елена Зеленская за время президентской каденции мужа
"Появилась цензура, откуда не ждали". Пикалов рассказал, как изменилась Елена Зеленская за время президентской каденции мужа
"Почему нет вкуса и чувства меры?" Дорофеева оголила живот до лобка
"Почему нет вкуса и чувства меры?" Дорофеева оголила живот до лобка
  "Рыбаки говорят, что, когда он стал президентом, перестали там ходить. Туда нельзя". Пикалов рассказал, как живет его бывший сосед Петр Порошенко
"Рыбаки говорят, что, когда он стал президентом, перестали там ходить. Туда нельзя". Пикалов рассказал, как живет его бывший сосед Петр Порошенко
"Супер-секси", "Смелая зажигалочка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук оголилась полностью
"Супер-секси", "Смелая зажигалочка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук оголилась полностью
"Сисяндры огонь", "Кайфовая сучка". Мейхер в прозрачном костюме исполнила секси-танец
"Сисяндры – огонь", "Кайфовая сучка". Мейхер в прозрачном костюме исполнила секси-танец
"Танцевать можно сколько угодно, смотреть на это нельзя". Волочкова шокировала сеть своим танцем
"Танцевать можно сколько угодно, смотреть на это нельзя". Волочкова шокировала сеть своим танцем
"Девушка-мечта". Актриса студии "Квартал 95" крупным планом показала оголенное тело
"Девушка-мечта". Актриса студии "Квартал 95" крупным планом показала оголенное тело
"Бедный Янис. Так мужика опозорить", "Мужу было неприятно". Седокова разместила пост со сравнением сексуальных возможностей мужчин
"Бедный Янис. Так мужика опозорить", "Мужу было неприятно". Седокова разместила пост со сравнением сексуальных возможностей мужчин
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS