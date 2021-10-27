Шмыгаль назвал условия, при которых кадровые изменения в Кабмине "возможны и целесообразны"

"Никто не держится за должности. Кадровые изменения возможны, и это целесообразно всегда, когда необходимо где-то усилить, где-то сменить стратегию министерства. В зависимости от ситуации: кризис, развитие, поддержка чего-то – тогда происходят кадровые изменения", – сказал он.
Он напомнил, что министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский написал заявление по собственному желанию, его будет рассматривать парламент.
"Относительно других кадровых решений – давайте дождемся решения фракции, которая рассмотрит [вопрос] и примет решение по отдельным министрам. Больше или меньше – будем смотреть, будем вести диалог с фракцией", – сказал Шмыгаль.
Правительство Дениса Шмыгаля начало работу в марте 2020 года.
6 сентября 2021 года издание "Телеграф" со ссылкой на свои источники сообщило, что несколько украинских министров могут покинуть свои должности. В частности, обсуждается отставка министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марины Лазебной, вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского, министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова, а также министра юстиции Дениса Малюськи.
В день подачи заявления об отставке бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова 13 июля СМИ сообщили, что увольнение грозит и другим членам Кабмина. Назывались имена Тарана, Малюськи, Абрамовского, а также министра культуры Александра Ткаченко.
Шмыгаль 14 сентября заявил, что у него нет претензий к членам Кабмина. Арахамия 8 октября сказал, что кадровые изменения в Кабмине могут касаться трех-пяти человек.
Абрамовский 15 октября сообщил, что написал заявление об отставке.
После этого СМИ Арахамия сказал, что Зеленский определился с кандидатурой на пост главы Минобороны на случай отставки Тарана, но не назвал имени претендента. СМИ пишут, что это вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. По данным журналистов, должность главы Минреинтеграции может занять нардеп Ирина Верещук, которая заявляла об амбициях возглавить Минобороны.