Изменения в Кабмине Украины согласованы на 90% – СМИ

1 ноября должно состояться заседание фракции "Слуга народа", на котором планируют рассмотреть кадровые изменения в Кабмине, пишет "Украинская правда" Фото: kmu.gov.ua

По данным источника издания, вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского сменит глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин; министра обороны Андрея Тарана – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников; место Резникова займет нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук; министром экологии вместо Романа Абрамовского станет его заместитель Руслан Стрелец.

Увольнение министра экономики Алексея Любченко на данный момент не согласовано.

Источник УП заявил, что вопрос ротаций в Кабмине решен на 90%. "У нас, как всегда, оставляют 10% на случай "ну не получилось", – сказал собеседник издания.

Ожидается, что 1 ноября в Офисе президента состоится совещание с участием представителей фракции "Слуга народа", на котором будут обсуждаться ротации в Кабмине.