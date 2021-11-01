Изменения в Кабмине Украины согласованы на 90% – СМИ

По данным источника издания, вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского сменит глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин; министра обороны Андрея Тарана – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников; место Резникова займет нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук; министром экологии вместо Романа Абрамовского станет его заместитель Руслан Стрелец.
Увольнение министра экономики Алексея Любченко на данный момент не согласовано.
Источник УП заявил, что вопрос ротаций в Кабмине решен на 90%. "У нас, как всегда, оставляют 10% на случай "ну не получилось", – сказал собеседник издания.
Ожидается, что 1 ноября в Офисе президента состоится совещание с участием представителей фракции "Слуга народа", на котором будут обсуждаться ротации в Кабмине.
Правительство Дениса Шмыгаля начало работу в марте 2020 года.
6 сентября 2021 года издание "Телеграф" со ссылкой на свои источники сообщило, что несколько украинских министров могут покинуть свои должности. В частности, обсуждается отставка министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марины Лазебной, вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского, министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова, а также министра юстиции Дениса Малюськи.
Главред сайта "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов заявил 24 октября, что вместо Тарана новым министром обороны Украины могут назначить нынешнего вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова. Его на посту главы МинВОТ заменит член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп от партии "Слуга народа" Ирина Верещук, писали СМИ.
1 ноября состоится заседание фракции "Слуга народа", на котором планируют рассмотреть кадровые изменения в Кабмине и избрание первого заместителя председателя фракции. Об этом 29 октября в Telegram сообщила пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук.