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"После заседания СНБО я должен был принять цивилизованное решение". Министр Абрамовский объяснил, почему подал в отставку

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Абрамовский: Если нет доверия и данные, которые выдает СНБО, отличаются от готовящихся министерством, на то есть какая-то причина
Абрамовский: Если нет доверия и данные, которые выдает СНБО, отличаются от готовящихся министерством, на то есть какая-то причина
Фото: Роман Абрамовський / Facebook

В Совете национальной безопасности и обороны сочли, что Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины несвоевременно выполняет указы президента, глава ведомства Роман Абрамовский с этим не согласен. Об этом он сказал в опубликованном 29 октября интервью порталу Green Deal.

Абрамовский пояснил, что на заседании СНБО 15 октября рассматривался вопрос выполнения министерством указов президента. Министр выступал с докладом на этом заседании. Он отметил, что по его мнению, "выполнение указов далеко не самое плохое".

"Однако был также доклад секретаря СНБО Алексея Данилова, и он отметил, что министерство несвоевременно выполняет указы президента. Для меня это прозвучало как оценка работы", – рассказал Абрамовский.

Он подчеркнул, что у него другое мнение на этот счет. 

"У меня на руках есть конкретная аналитика, мы готовились к этому заседанию. Из 83 экозаданий, которые находятся на контроле СНБО, 22, по их информации, мы выполнили. Еще как минимум девять также исполнены, но находятся в процессе изменения статуса. В семи задачах Кабинет Министров сменил ответственного исполнителя, переписал их на другие министерства. Еще четыре предполагают не окончательную, а периодическую отчетность. Три других задачи уже находились на рассмотрении в секретариате Кабмина. Поэтому на самом деле уровень выполнения со стороны министерства не так уж плох", – рассказал министр.

В то же время он отметил, что СНБО – "это не арена для выяснения технических вещей", совет только принял протокольное решение о признании работы министерства по выполнению указов президента неэффективным с тем, чтобы обратиться к премьер-министру и "рассмотреть и принять необходимые решения".

"Я считаю, что в таких условиях после заседания СНБО я должен был принять цивилизованное решение и подать в отставку. Если нет доверия и данные, которые выдает СНБО, отличаются от готовящихся министерством, на то есть какая-то причина. Чтобы не искать источник этих причин, правильнее уйти с поста. Я не стану оценивать выводы аппарата СНБО", – резюмировал Абрамовский.

Контекст:

Верховная Рада назначила Абрамовского главой новосозданного Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов 19 июня 2020 года.

О возможной отставке Абрамовского 19 октября 2021 года сообщила нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук. По ее словам, 15 октября 2021 года СНБО дал "достаточно негативную оценку деятельности Министерства экологии". Абрамовский в тот же день сообщил, что подал в отставку. По словам главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, министр написал заявление по собственному желанию. 

Теги: экология, СНБО, отставка, Алексей Данилов, Роман Абрамовский, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов
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