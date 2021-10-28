Политолог Вигиринский рассказал, кто может прийти на смену Немчинову, Абрамовскому, Лазебной и другим министрам

"Осенний facelift монобольшинства в парламенте завершился обновленным бампером и решеткой радиатора (выражаясь автомобильной, а не корабельной терминологией) президиума Верховной Рады после отставки [спикера Дмитрия] Разумкова. Теперь "слуги" вернулись к вопросу обновления более бюджетной версии собственного модельного ряда, переформатирования и обновления моноправительства. На следующей неделе ожидаем презентацию "народного автомобиля с новыми дисками и оптикой", – написал он.

Политолог считает, что речь о замене всего правительства Дениса Шмыгаля не идет и сам премьер останется в должности, но будет замена пяти-восьми глав министерств.

"Платформу определили имеющей право еще на цикл, но потребителю нужны фишки, чтобы оживить спрос. В идеале – при внедрении этих фишек не общаться с потребителями о причине, признавая просчет инженеров. Лучше сослаться на то, что есть перебои со снабжением или потеря инновационности. Поэтому "слуги" активно работают над тем, чтобы кандидаты на выход самостоятельно писали заявления об отставке. Мышление ОП красивыми картинками. Мол, "это не кадровая ошибка, а признание министрами своей несостоятельности эффективно работать". Первым примером можно назвать "заглушки вместо системы выхлопа" – министр экологии Роман Абрамовский написал заявление об отставке. Похоже, его в должности заменит нардеп от "Слуги народа" Андрей Жупанин", – полагает Вигиринский.

Также он прогнозирует перестановки в Минобороны.

"Систему безопасности пассажиров тоже усилят, в отставку уходит откровенно проваливший свою работу министр обороны Андрей Таран. МО является антилидером по освоению средств, выделенных на оборонные закупки. Таран так и не смог наладить эффективную работу министерства. Заменить его может нынешний глава Минреинтеграции Алексей Резников. Ирина Верещук имеет шанс наконец-то закрыть свой незавершенный гештальт и получить должность в правительстве. По последней информации, Верещук может заменить Алексея Резникова в Минреинтеграции. Долгое время ходили слухи о ее желании возглавить Министерство обороны, но в Офисе не решились на этот шаг, потому что МО стало бы жертвой хейта в социальных сетях и очень трудно было бы партнерам в НАТО объяснять такое оригинальное назначение", – отметил политолог.

По его словам, уже принято решение об отставке министра Кабинета Министров Олега Немчинова.

"Главной причиной отставки Немчинова, по слухам, является именно то, что он начал в Кабмине собственную игру. Поговаривают, что, кроме сливов проектов отдельных решений правительства, сокрытия официальных писем и блокирования юридической процедуры согласования документов, его упрекают в интересах определенных олигархических групп. А если верить, что лоббирует отставку Немчинова лично секретарь Совбеза Алексей Данилов, то сомнения в итоге рассеиваются. Заменить Немчинова в должности может председатель парламентского комитета по правовой политике Андрей Костин. Последний уже давно подает сигналы Офису президента, что вырос из поста председателя комитета и готов к новым задачам, ранее назывались и САП, и ГБР, и даже НАБУ", – написал Вигиринский.

Он добавил, что принято окончательное решение о замене Марины Лазебной, которая возглавляет Минсоцполитики.

"Она уже достаточно собрала вокруг себя негатива. Однако в ОП долго не могли найти "камикадзе", который согласился бы возглавить это непростое министерство. Одно время рассматривали кандидатуру Галины Третьяковой, которая сейчас возглавляет парламентский комитет по социальной защите. Но после ее зашквара по поводу публичной радости от смерти нардепа [Антона] Полякова от идеи назначения ее министром отказались. Сейчас на эту должность претендует нынешний заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко, который как полностью аполитичная персона и технократ должен стать своеобразным [главой Минздрава] Виктором Ляшко, но в Минсоцполитики – перезагрузка работы министерства и демонстрация максимальной отстраненности от политических процессов", – объяснил политический эксперт.