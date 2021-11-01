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Советник главы ОПУ Подоляк о Разумкове: Он не пассионарен и не харизматичен, он хоть и молодой, но ретрополитик

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Верховная Рада уволила Разумкова с должности спикера 7 октября
Верховная Рада уволила Разумкова с должности спикера 7 октября
Фото: Верховна Рада України / Facebook

В выступлениях на телеэфирах экс-главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова есть "спекулятивный компонент человека, который только перестал быть спикером". Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал в интервью изданию "Бабель", которое опубликовано 1 ноября.

Он прогнозирует, что через полтора месяца "спекулятивный компонент умрет".

"Он [Разумков] не будет ярким. Он не пассионарен и не харизматичен, он хоть и молодой, но ретрополитик. Что касается его постоянного появления на каналах медиагруппы "Украина", то там, как правило, собираются все непассионарные, нехаризматичные ретрополитики в молодежных одеждах. Они собираются в совокупную группу, электоральный вес которой не более 5%. Они по сути все непроходные. Он – один из них", – заявил Подоляк.

Журналисты попросили прокомментировать результаты соцопроса, проведенного с 14-го по 20 октября Центром Разумкова, согласно которым экс-спикера на выборах президента готовы поддержать 8,8% украинцев.

"Это межвыборные замеры, пусть наберет 9% за 9–12 месяцев до выборов, или лучше за  шесть – восемь месяцев до выборов. Все замеры сейчас спекулятивны и не имеют электоральной ценности", – считает советник главы ОПУ.

Контекст:

Верховная Рада уволила Разумкова с должности спикера парламента 7 октября. "За" проголосовали 284 нардепа, 215 голосов предоставила фракция "Слуга народа".

8 октября Рада проголосовала за назначение новым председателем парламента Руслана Стефанчука, который до этого занимал должность первого вице-спикера. 

Разумков занимал пост спикера Рады с 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У фракции "Слуга народа" и Разумкова были разногласия относительно закона об олигархах. Разумков считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту, а также обратился в Венецианскую комиссию с просьбой оценить его, вопреки решению фракции. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.

В Офисе президента Украины сложившуюся ситуацию назвали "мировоззренческим конфликтом". Во фракции конфликт с Разумковым именовали "сложной производственной ситуацией".

Разумков в сентябре заявлял, что в парламенте есть народные депутаты, которых он считает своей командой.

Теги: Верховная Рада, Украина, Слуга народа, Дмитрий Разумков, спикер, Михаил Подоляк
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