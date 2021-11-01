Советник главы ОПУ Подоляк о Разумкове: Он не пассионарен и не харизматичен, он хоть и молодой, но ретрополитик

Он прогнозирует, что через полтора месяца "спекулятивный компонент умрет".

"Он [Разумков] не будет ярким. Он не пассионарен и не харизматичен, он хоть и молодой, но ретрополитик. Что касается его постоянного появления на каналах медиагруппы "Украина", то там, как правило, собираются все непассионарные, нехаризматичные ретрополитики в молодежных одеждах. Они собираются в совокупную группу, электоральный вес которой не более 5%. Они по сути все непроходные. Он – один из них", – заявил Подоляк.

Журналисты попросили прокомментировать результаты соцопроса, проведенного с 14-го по 20 октября Центром Разумкова, согласно которым экс-спикера на выборах президента готовы поддержать 8,8% украинцев.

"Это межвыборные замеры, пусть наберет 9% за 9–12 месяцев до выборов, или лучше за шесть – восемь месяцев до выборов. Все замеры сейчас спекулятивны и не имеют электоральной ценности", – считает советник главы ОПУ.