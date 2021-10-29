В "Слуге народа" рассказали, когда могут проголосовать за лишение Разумкова депутатского мандата

Об этом в интервью Общественному, опубликованном 29 октября, рассказал глава партии "Слуга народа", первый вице-спикер Рады Александр Корниенко.

"[Глава парламентской фракции "Слуга народа"] Давид Арахамия такую предложил неплохую, мне кажется, конструкцию, которую нужно посмотреть, будет ли народный депутат внефракционный Дмитрий Александрович Разумков вести свою деятельность в соответствии с программой партии "Слуга народа", – отметил Корниенко. – Мы видим, что Дмитрий Александрович не голосовал за новую редакцию закона о Национальном антикоррупционном бюро, который предусматривает усиление и реформу антикоррупционных органов. Он точно был в наших всех программах. Такие примеры уже есть".

В то же время Корниенко не уточнил, сколько законопроектов, важных для партии, должен проигнорировать в своих голосованиях Разумков, чтобы "Слуга народа" лишила его депутатского мандата.

Разумков 28 октября в эфире телеканала "Украина 24" говорил, что заявления о выходе из фракции "Слуга народа" не писал.

"Я понимаю, что сейчас этим манипулируют мои коллеги по парламенту, но... Вы понимаете, сейчас в парламенте соблюдение закона, мягко говоря, не всегда можно наблюдать. Это большая проблема. Потому что когда парламент, единственный законодательный орган, нарушает закон по ряду вопросов, мы потом требовать от людей, чтобы они его соблюдали, точно не сможем... Ни с точки зрения морали, ни с точки зрения политики, ни с точки зрения восприятия тех политиков, которые сегодня находятся в зале", – подчеркнул нардеп.

Согласно 81 статье Конституции, нардеп, прошедший в Раду по списку партии, может потерять мандат, если напишет заявление о выходе из фракции.