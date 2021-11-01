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Стефанчук анонсировал кадровые назначения на этой неделе

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Стефанчук: На этой неделе планируется ряд кадровых назначений
Стефанчук: На этой неделе планируется ряд кадровых назначений
Фото: Ruslan Stefanchuk / Facebook

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук поручил аппарату парламента подготовить необходимые документы для кадровых назначений, которые планируется осуществить на предстоящей пленарной неделе. Об этом он сообщил на заседании согласительного совета 1 ноября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Сообщаем вам, что на этой неделе планируется ряд кадровых назначений, и я бы попросил аппарат [Верховной Рады] сделать все, чтобы все необходимые документы были подготовлены вовремя", – сказал Стефанчук.

В то же время глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия добавил, что кадровые вопросы будут рассмотрены в среду.

"Я призываю всех коллег, чтобы мы в среду рассмотрели кадровые вопросы. Кадровых вопросов действительно много. Мы рискуем, что кадровые вопросы мы не пройдем, так подвесим эти вопросы назначений в правительстве. А дальше это уже сможем сделать через неделю", – отметил он.

Контекст:

Парламент должен рассмотреть отставку министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, который написал заявление еще несколько недель назад.

Также заявление об увольнении 1 ноября написал вице-премьер-министр – министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Он является кандидатом на пост министра обороны.

Теги: Верховная Рада, парламент, Руслан Стефанчук, Давид Арахамия
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