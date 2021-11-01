Стефанчук анонсировал кадровые назначения на этой неделе

"Сообщаем вам, что на этой неделе планируется ряд кадровых назначений, и я бы попросил аппарат [Верховной Рады] сделать все, чтобы все необходимые документы были подготовлены вовремя", – сказал Стефанчук.

В то же время глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия добавил, что кадровые вопросы будут рассмотрены в среду.

"Я призываю всех коллег, чтобы мы в среду рассмотрели кадровые вопросы. Кадровых вопросов действительно много. Мы рискуем, что кадровые вопросы мы не пройдем, так подвесим эти вопросы назначений в правительстве. А дальше это уже сможем сделать через неделю", – отметил он.