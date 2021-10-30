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В "Слуге народа" сообщили, что на следующей неделе Рада может сменить несколько министров

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1 ноября на заседании фракции "Слуга народа" нардепы заслушают кандидатов в министры Кабмина, отметила Кравчук
1 ноября на заседании фракции "Слуга народа" нардепы заслушают кандидатов в министры Кабмина, отметила Кравчук
Фото: kmu.gov.ua

Верховная Рада на пленарной неделе со 2-го по 5 ноября рассмотрит кадровые вопросы в правительстве Украины. Об этом УНН 28 октября сообщила замглавы парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Да, мы планируем на следующей неделе рассматривать кадровые вопросы в правительстве – увольнение и назначение", – сказала нардеп.

По ее словам, 1 ноября на заседании фракции нардепы заслушают кандидатов в министры.

"И среда-четверг – я думаю, что это уже будет время для голосования. Сначала – за увольнение, а затем – за назначение кандидатов", – добавила Кравчук.

Она отметила, что ротация будет касаться не менее четырех министров, "но возможно, и пяти".

Замглавы фракции "Слуга народа", нардеп Галина Янченко уточнила в Telegram, что в ближайшие две пленарные недели возможны пять кадровых изменений в правительстве Украины.

"Кандидаты на смену уже практически все известны. Ждем представления замены [главы] Минстратегпрома", – написала Янченко.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил 25 октября, что Рада на следующей пленарной неделе рассмотрит "не меньше чем четыре кадровых вопроса". По его словам, отставка министра экологии Романа Абрамовского – "уже решенный вопрос". При этом Арахамия отказался уточнить должности всех министров, которые будут уволены.

Контекст:

Правительство Дениса Шмыгаля начало работу в марте 2020 года.

6 сентября 2021 года издание "Телеграф" со ссылкой на свои источники сообщило, что несколько украинских министров могут покинуть свои должности. В частности, обсуждается отставка министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марины Лазебной, вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского, министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова, а также министра юстиции Дениса Малюськи.

В день подачи заявления об отставке бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова 13 июля СМИ сообщили, что увольнение грозит и другим членам Кабмина. Назывались имена Тарана, Малюськи, Абрамовского, а также министра культуры Александра Ткаченко. Арахамия вначале опроверг эти слухи, однако позднее анонсировал "по меньшей мере три-четыре кадровых решения" в Кабмине осенью.

Глава парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что во фракции "Слуга народа" уже есть кандидатура на пост министра обороны Украины.

Шмыгаль 14 сентября заявил, что у него нет претензий к членам Кабмина.

Абрамовский 15 октября сообщил, что написал заявление об отставке. Ее рассмотрел профильный комитет Рады, рекомендовав нардепам определиться с отставкой Абрамовского путем голосования.

Главред сайта "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов заявил 24 октября, что вместо Тарана новым министром обороны Украины могут назначить нынешнего вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова. Его на посту главы МинВОТ заменит член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп от партии "Слуга народа" Ирина Верещук, писали СМИ.

Теги: Верховная Рада, Украина, депутаты, правительство, народные депутаты, ротация, отставка, парламент, голосование, увольнение, Слуга народа, Галина Янченко, Евгения Кравчук, назначение, заседание, Кабмин, нардеп
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