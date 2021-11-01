Арахамия рассказал о предстоящих кадровых изменениях в Кабмине

"Сейчас Минобороны нуждается во многих быстрых изменениях, нужно было искать опытного менеджера, который мог бы возглавить министерство и осуществлять эти изменения. Резников доказал свой профессионализм и свою дипломатию", – сказал он.

Что касается нынешнего главы Минобороны Андрея Тарана, то, по словам Арахамии, у него есть жалобы на состояние здоровья.

На должность министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины предлагается назначить народного депутата Ирину Верещук.

Глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин, продолжил Арахамия, будет возглавлять Министерство по вопросам стратегических отраслей, но без приставки "вице-премьер".

"В ходе работы этого министерства стало понятно, что все функции по политике развития промышленности фактически ограничиваются этим министерством, поэтому нет смысла иметь эту приставку", – объяснил парламентарий.

На должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов вместо Романа Абрамовского "Слуга народа" рассматривает кандидатуру его заместителя Руслана Стрельца.

По словам Арахамии, первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко еще не писал заявления об отставке, но если это случится, фракция "Слуга народа" предложит вместо него Юлию Свириденко (замглавы Офиса президента).