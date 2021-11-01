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ПОЛИТИКА

Арахамия рассказал о предстоящих кадровых изменениях в Кабмине

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Арахамия: Алексей Резников выдвинут на должность министра обороны
Арахамия: Алексей Резников выдвинут на должность министра обороны
Фото: Sergiy Tsivkach / Facebook

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников, подавший в отставку 1 ноября, выдвинут на должность министра обороны в связи с тем, что заработал хорошую репутацию среди международных партнеров. Об этом заявил на брифинге глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

"Сейчас Минобороны нуждается во многих быстрых изменениях, нужно было искать опытного менеджера, который мог бы возглавить министерство и осуществлять эти изменения. Резников доказал свой профессионализм и свою дипломатию", – сказал он.

Что касается нынешнего главы Минобороны Андрея Тарана, то, по словам Арахамии, у него есть жалобы на состояние здоровья.

На должность министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины предлагается назначить народного депутата Ирину Верещук.

Глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин, продолжил Арахамия, будет возглавлять Министерство по вопросам стратегических отраслей, но без приставки "вице-премьер".

"В ходе работы этого министерства стало понятно, что все функции по политике развития промышленности фактически ограничиваются этим министерством, поэтому нет смысла иметь эту приставку", – объяснил парламентарий.

На должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов вместо Романа Абрамовского "Слуга народа" рассматривает кандидатуру его заместителя Руслана Стрельца.

По словам Арахамии, первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко еще не писал заявления об отставке, но если это случится, фракция "Слуга народа" предложит вместо него Юлию Свириденко (замглавы Офиса президента).

Контекст:

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников 1 ноября 2021 года написал заявление об отставке

В этот же день подал заявление об отставке вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 1 ноября говорил, что Верховная Рада рассмотрит кадровые вопросы в Кабмине в среду, 3 ноября. Кроме Уруского и Резникова, парламент должен также рассмотреть отставку министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, который написал заявление еще несколько недель назад. 

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук уже поручил аппарату парламента подготовить необходимые документы для кадровых назначений, которые планируется осуществить на предстоящей пленарной неделе. 

Теги: Кабинет Министров, Алексей Резников, Ирина Верещук, ротация, Андрей Таран, Павел Рябикин, кадры, Давид Арахамия, Кабмин, Роман Абрамовский, Алексей Любченко
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