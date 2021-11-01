Корниенко: Нет никаких сомнений, что Верещук могла бы возглавлять Минреинтеграции и быть вице-премьером

Об этом он заявил в интервью Общественному, которое вышло 1 ноября.
"Нет вообще никаких сомнений, что Ирина могла бы возглавлять и Министерство оккупированных территорий, и, наверное, быть вице-премьером по вопросам реинтеграции. Она показала в нескольких сферах себя очень неплохо, и в оборонном комитете [Рады] нет нареканий на ее работу со стороны коллег", – сказал он.
По мнению Корниенко, нардеп с такой подготовкой, как у Верещук, "точно может быть министром, особенно в такой непростой истории, как реинтеграция".
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины с марта 2020 года возглавлял Алексей Резников. 1 ноября 2021 года он написал заявление об отставке.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что Резникова рассматривают как претендента на пост главы Минобороны, а Верещук – как кандидата на пост главы Минреинтеграции. Верещук говорила об амбициях стать главой Минобороны, но отмечала, что решение принимает президент.
По словам Арахамии, Верховная Рада рассмотрит кадровые вопросы в Кабмине 3 ноября.