Корниенко: Нет никаких сомнений, что Верещук могла бы возглавлять Минреинтеграции и быть вице-премьером

Об этом он заявил в интервью Общественному, которое вышло 1 ноября.

"Нет вообще никаких сомнений, что Ирина могла бы возглавлять и Министерство оккупированных территорий, и, наверное, быть вице-премьером по вопросам реинтеграции. Она показала в нескольких сферах себя очень неплохо, и в оборонном комитете [Рады] нет нареканий на ее работу со стороны коллег", – сказал он.

По мнению Корниенко, нардеп с такой подготовкой, как у Верещук, "точно может быть министром, особенно в такой непростой истории, как реинтеграция".