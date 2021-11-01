Кориненко про Резникова: Такой активный и целеустремленный министр обороны нам сейчас нужен

Такое мнение он высказал в интервью Общественному, которое вышло 1 ноября.

"Относительно господина Резникова. Я думаю, что такой активный и целенаправленный министр обороны нам точно нужен сейчас, это не предметно к господину [нынешнему главе Минобороны Андрею] Тарану, что он там какой-то не такой, это просто к тому, что следующий этап реформирования войска, которого от нас ожидают и партнеры", – сказал Корниенко.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины с марта 2020 года возглавлял Алексей Резников. 1 ноября 2021 года он написал заявление об отставке.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что Резникова рассматривают как претендента на пост главы Минобороны, а Верещук – как кандидата на пост главы Минреинтеграции, хотя сама Верещук заявляла об амбициях возглавить Минобороны.

Журналист попросила объяснить такую ротацию в Кабмине, и спросила, почему нельзя было Верещук назначить министром обороны, а Резникова оставить на его должности.

"Ну, так обсудили мы внутри себя, внутри власти. Я бы не сравнивал Ирину с Алексеем. Я бы говорил все-таки о том, что наше видение, которое совпадает с нашим президентом, оно сейчас такое, что на этой должности Ирина будет эффективнее, а на этой – Алексей", – ответил он.

Корниенко не сомневается, что Верещук могла бы возглавлять Минреинтеграции и быть вице-премьером.