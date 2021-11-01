Кориненко про Резникова: Такой активный и целеустремленный министр обороны нам сейчас нужен

Такое мнение он высказал в интервью Общественному, которое вышло 1 ноября.
"Относительно господина Резникова. Я думаю, что такой активный и целенаправленный министр обороны нам точно нужен сейчас, это не предметно к господину [нынешнему главе Минобороны Андрею] Тарану, что он там какой-то не такой, это просто к тому, что следующий этап реформирования войска, которого от нас ожидают и партнеры", – сказал Корниенко.
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины с марта 2020 года возглавлял Алексей Резников. 1 ноября 2021 года он написал заявление об отставке.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что Резникова рассматривают как претендента на пост главы Минобороны, а Верещук – как кандидата на пост главы Минреинтеграции, хотя сама Верещук заявляла об амбициях возглавить Минобороны.
Журналист попросила объяснить такую ротацию в Кабмине, и спросила, почему нельзя было Верещук назначить министром обороны, а Резникова оставить на его должности.
"Ну, так обсудили мы внутри себя, внутри власти. Я бы не сравнивал Ирину с Алексеем. Я бы говорил все-таки о том, что наше видение, которое совпадает с нашим президентом, оно сейчас такое, что на этой должности Ирина будет эффективнее, а на этой – Алексей", – ответил он.
Корниенко не сомневается, что Верещук могла бы возглавлять Минреинтеграции и быть вице-премьером.
Арахамия говорил, что Верховная Рада рассмотрит кадровые вопросы в Кабмине 3 ноября.
Кроме Резникова, заявления об отставке написали министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский и вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.
Министерство обороны возглавляет Андрей Таран. В Офисе президента 27 октября утверждали, что о его отставке говорить пока преждевременно, но Арахамия сказал, что у министра есть жалобы на состояние здоровья, а само ведомство "нуждается во многих быстрых изменениях".