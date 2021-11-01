Новым вице-премьер-министром может стать Алексей Чернышов

Чернышов был назначен министром развития общин и территорий в марте 2020 года Олексій Чернишов / Facebook

Должности вице-премьеров в Украине и раньше занимали министры, ответственные за региональную политику.

В частности, с февраля по март прошлого года должность вице-премьер-министра – министра развития общин и территорий была у нынешнего главы Кабмина Дениса Шмыгаля.

Также был вице-премьер-министром Геннадий Зубко, возглавлявший Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ в правительствах Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана.