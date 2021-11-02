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Резникова – в Минобороны, Верещук – в Минреинтеграции. "Слуга народа" определилась с кандидатурами министров

Заседание фракции "Слуга народа" состоялось 1 ноября
Заседание фракции "Слуга народа" состоялось 1 ноября
Фото: sluga-narodu.com

Фракция "Слуга народа" на заседании 1 ноября поддержала кандидатуру главы подкомитета по государственной безопасности и обороне, нардепа Ирины Верещук на пост вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, а Алексея Резникова, который подал заявление об увольнении с должности главы Минреинтеграции, – на пост министра обороны.

Об этом на брифинге, который транслировался в Facebook "Слуги народа", сообщила спикер фракции Юлия Палийчук.

Она напомнила, что кандидатуру Резникова на пост главы Минобороны предложил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Палийчук, в случае назначения Верещук в Кабмин Украины вместо нее в Раду зайдет 140-й номер избирательного списка "Слуги народа" Сергей Кострийчук.

https://www.facebook.com/sluganarodu.official/videos/1726340197551579/

Кроме того, фракция обсудила кандидатуру главу Государственной таможенной службы Павла Рябикина на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а замглавы Офиса президента Юлию Свириденко – первым вице-премьером – министром экономики (в случае отставки Алексея Любченко), написала в Telegram Палийчук.

Контекст:

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины с марта 2020 года возглавлял Алексей Резников.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что Резникова рассматривают как претендента на пост главы Минобороны, а Верещук – как кандидата на пост главы Минреинтеграции. Верещук говорила об амбициях стать главой Минобороны, но отмечала, что решение принимает президент.

1 ноября подал заявление об отставке вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

По словам Арахамии, Верховная Рада рассмотрит кадровые вопросы в Кабмине 3 ноября. Кроме Уруского и Резникова парламент должен также рассмотреть отставку министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, который написал заявление еще несколько недель назад.

Теги: Верховная Рада, Украина, Алексей Резников, Ирина Верещук, Минобороны, отставка, парламент, Олег Уруский, вице-премьер, увольнение, Павел Рябикин, Слуга народа, спикер, брифинг, заседание, Кабмин, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Алексей Любченко, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, Юлия Свириденко, нардеп, Юлия Палийчук
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