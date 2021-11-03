Комитет Рады рекомендовал назначить Верещук вице-премьером – министром по вопросам реинтеграции

"На заседании комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений принято решение рекомендовать Верховной Раде Украины назначить Верещук Ирину Андреевну на должность вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины", – написал он.