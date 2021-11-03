Комитет Рады рекомендовал назначить Верещук вице-премьером – министром по вопросам реинтеграции

"На заседании комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений принято решение рекомендовать Верховной Раде Украины назначить Верещук Ирину Андреевну на должность вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины", – написал он.
3 ноября Верховная Рада проголосовала за увольнение Олега Уруского с поста вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, Алексея Любченко – с должности первого вице-премьер-министра – министра экономики, Алексея Резникова – с поста министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и Андрея Тарана – с поста министра обороны.
Резникова планируют назначить министром обороны.
Премьер-министр Денис Шмыгаль внес кандидатуру Верещук на пост главы Минреинтеграции 3 ноября.