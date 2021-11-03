Шмыгаль внес в Раду представления о назначении троих министров

Шмыгаль предлагает парламенту назначить замглавы Офиса президента Юлию Свириденко вице-премьер-министром – министром экономики Украины; нардепа от "Слуги народа" Ирину Верещук – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, а главу Государственной таможенной службы Павла Рябикина – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.
3 ноября Верховная Рада проголосовала за увольнение Олега Уруского с поста вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, Алексея Любченко – с должности первого вице-премьер-министра – министра экономики, Алексея Резникова – с поста министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и Андрея Тарана – с поста министра обороны.
Резникова планируют назначить министром обороны.