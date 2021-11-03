Арахамия о Свириденко, которая может возглавить Минэкономики: Ей не нужна подготовка – будет работать с первого дня

"Это очень профессиональный человек. Она активно участвует во всех обсуждениях экономических процессов. Свириденко была замминистра экономики, затем получила большой экспертный опыт в Офисе президента. Думаю, она с первого дня будет работать на своем месте и будет разбираться во всех вопросах. Ей не нужно готовиться – просто пришла и работает", – утверждает Арахамия.

С декабря 2020 года Свириденко работает замглавы Офиса президента, отвечает за экономические вопросы и связи с инвесторами, занимается разработкой мер для стимулирования экономического роста Украины. С того же времени она возглавляет созданный президентом Украины Владимиром Зеленским Совет по содействию бизнесу.

С июня по сентябрь 2020 года Свириденко также была членом наблюдательного совета НАК "Нафтогаз України", с марта 2020-го по февраль 2021-го входила в подгруппу по экономическим и социальным вопросам украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.