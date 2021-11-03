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Арахамия о Свириденко, которая может возглавить Минэкономики: Ей не нужна подготовка – будет работать с первого дня

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Арахамия: Она активно участвует во всех обсуждениях экономических процессов
Арахамия: Она активно участвует во всех обсуждениях экономических процессов
Фото: Александр Сенько / Facebook

Замглавы Офиса президента Юлия Свириденко, которая может занять должность первого вице-премьер-министра – министра экономики Украины, является хорошо подготовленным специалистом. Об этом 3 ноября в кулуарах Верховной Рады журналистам заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Это очень профессиональный человек. Она активно участвует во всех обсуждениях экономических процессов. Свириденко была замминистра экономики, затем получила большой экспертный опыт в Офисе президента. Думаю, она с первого дня будет работать на своем месте и будет разбираться во всех вопросах. Ей не нужно готовиться – просто пришла и работает", – утверждает Арахамия.

С декабря 2020 года Свириденко работает замглавы Офиса президента, отвечает за экономические вопросы и связи с инвесторами, занимается разработкой мер для стимулирования экономического роста Украины. С того же времени она возглавляет созданный президентом Украины Владимиром Зеленским Совет по содействию бизнесу.

С июня по сентябрь 2020 года Свириденко также была членом наблюдательного совета НАК "Нафтогаз України", с марта 2020-го по февраль 2021-го входила в подгруппу по экономическим и социальным вопросам украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

Контекст:

Первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко написал заявление об отставке. Об этом сообщил 2 ноября представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

1 ноября парламентская фракция "Слуги народа" на своем заседании обсудила кандидатуру Свириденко на этот пост в случае отставки Любченко.

Сегодня Рада проголосовала за его увольнение.

Теги: экономика, отставка, Давид Арахамия, Минэкономики, Алексей Любченко, Юлия Свириденко
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