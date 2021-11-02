Арахамия объяснил отставку Любченко "гендерным балансом"

Об этом сообщает LB.ua.

"Я видел заявление. Я с самого начала вам сказал, что есть заявление... Основная причина [увольнения Любченко] – мы удовлетворяем его заявление", – сказал Арахамия.

Журналисты спросили нардепа, чем Любченко "не устраивает" монобольшинство.

"Да нормальный менеджер. Просто считаем, что вице-премьер – женщина для гендерного баланса будет лучше", – ответил Арахамия.