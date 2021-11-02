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Арахамия объяснил отставку Любченко "гендерным балансом"

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Любченко сегодня написал заявление об увольнении
Любченко сегодня написал заявление об увольнении
Фото: Міністерство економіки України / Facebook

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в кулуарах Верховной Рады рассказал журналистам, что первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко, который сегодня написал заявление об отставке – "нормальный менеджер", но лучше, чтобы на этой должности была женщина.

Об этом сообщает LB.ua

"Я видел заявление. Я с самого начала вам сказал, что есть заявление... Основная причина [увольнения Любченко] – мы удовлетворяем его заявление", – сказал Арахамия. 

Журналисты спросили нардепа, чем Любченко "не устраивает" монобольшинство. 

"Да нормальный менеджер. Просто считаем, что вице-премьер – женщина для гендерного баланса будет лучше", – ответил Арахамия.

Контекст:

Верховная Рада назначила Любченко первым вице-премьером – министром экономики Украины 20 мая. До этого он почти год возглавлял ГНС. 

О том, что Любченко может уйти в отставку, написало 1 ноября Delo. Издание сообщило, что Любченко хотят уволить ради улучшения отношений с бизнесом, а "большинство коллег по правительству, а также бизнес-ассоциаций вздохнули с облегчением", когда узнали о его возможном уходе. 

Федерация работодателей Украины завила о положительном опыте сотрудничества с Любченко и его открытости к бизнесу. 

2 ноября Любченко написал заявление об увольнении. Его отставку, а также заявления об увольнении еще четырех членов правительства Рада рассмотрит 3 ноября

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: отставка, женщины, вице-премьер, увольнение, Давид Арахамия, Алексей Любченко
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