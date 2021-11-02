ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Верховная Рада 3 ноября может уволить пять министров

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Рада на заседании 3 ноября рассмотрит кадровые вопросы в правительстве Украины, отметил Мельничук
Рада на заседании 3 ноября рассмотрит кадровые вопросы в правительстве Украины, отметил Мельничук
Фото: kmu.gov.ua

Верховная Рада Украины на заседании 3 ноября рассмотрит кадровые вопросы в Кабмине. Об этом 2 ноября в Telegram сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

По его словам, нардепы рассмотрят увольнения пяти членов Кабмина: Романа Абрамовского (министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины), Алексея Любченко (первого вице-премьер-министра – министра экономики Украины), Алексея Резникова (вице-премьер-министра – министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины), Олега Уруского (вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины) и министра обороны Украины Андрея Тарана.

Контекст:

Верховная Рада планирует рассмотреть кадровые вопросы в Кабмине 3 ноября, сообщал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Абрамовский подал в отставку 19 октября, Уруский и Резников – 1 ноября. На следующий день заявления об отставке написали Любченко и Таран.

Фракция "Слуга народа" на заседании 1 ноября поддержала кандидатуру главы подкомитета по государственной безопасности и обороне, нардепа Ирины Верещук на пост вице-премьер-министра – главы Минреинтеграции, а Резникова – на пост министра обороны.

Кроме того, "Слуга народа" обсудила кандидатуру главы Государственной таможенной службы Павла Рябикина на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а замглавы Офиса президента Юлию Свириденко – первым вице-премьером – министром экономики, сообщила спикер фракции Юлия Палийчук.

"Украинская правда" со ссылкой на источники в "Слуге народа" писала 1 ноября, что вместо Абрамовского министром экологии станет его заместитель Руслан Стрелец.

Теги: Верховная Рада, Украина, правительство, Алексей Резников, отставка, парламент, Олег Уруский, Андрей Таран, увольнение, Тарас Мельничук, заседание, Кабмин, Роман Абрамовский, Алексей Любченко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Можете представить, что это была за встреча". Экс-участницы Real O впервые за 10 лет собрались вместе. Фото
"Можете представить, что это была за встреча". Экс-участницы Real O впервые за 10 лет собрались вместе. Фото
"Что с бровями, углем нарисовали?", "Брови скоро улетят на затылок". В сети обсуждают новые фото Волочковой
"Что с бровями, углем нарисовали?", "Брови скоро улетят на затылок". В сети обсуждают новые фото Волочковой
"Как так можно материться?", "Мама не слышала". Бывший муж Ани Лорак показал, как выражается на отдыхе их 10-летняя дочь. Видео
"Как так можно материться?", "Мама не слышала". Бывший муж Ани Лорак показал, как выражается на отдыхе их 10-летняя дочь. Видео
Кристен Стюарт заявила о свадьбе со своей возлюбленной
Кристен Стюарт заявила о свадьбе со своей возлюбленной
"Ах ты, маленькая, красивенькая, сексуальненькая". Кухар в облегающем платье плавно подвигалась перед камерой
"Ах ты, маленькая, красивенькая, сексуальненькая". Кухар в облегающем платье плавно подвигалась перед камерой
Дорофеева обнародовала всю правду о закулисье своих концертов
Дорофеева обнародовала всю правду о закулисье своих концертов
"Солидно", "Как будто в нем родился". Жан Беленюк примерил смокинг. Фото
"Солидно", "Как будто в нем родился". Жан Беленюк примерил смокинг. Фото
  Кошевой показал трехкомнатную квартиру в киевском новострое. Видео
  Кошевой показал трехкомнатную квартиру в киевском новострое. Видео
Гвоздева: Боюсь ли я потерять место в шоу-бизнесе из-за своих высказываний? Кроме болезни и смерти близких, не боюсь ничего
Гвоздева: Боюсь ли я потерять место в шоу-бизнесе из-за своих высказываний? Кроме болезни и смерти близких, не боюсь ничего
В Киеве открыли именную звезду Свитолиной. Фото
В Киеве открыли именную звезду Свитолиной. Фото
"Сегодня официант может заработать 40 тыс. грн в месяц". Эксперт рассказала, как пандемия повлияла на ресторанный бизнес
"Сегодня официант может заработать 40 тыс. грн в месяц". Эксперт рассказала, как пандемия повлияла на ресторанный бизнес
"Самая яркая из "ВИА Гры", "Ох и красотка". Мейхер засветила голое тело в откровенном боди
"Самая яркая из "ВИА Гры", "Ох и красотка". Мейхер засветила голое тело в откровенном боди
Кто остался в шоу "Танцы со звездами" после девяти эфиров. Фото
Кто остался в шоу "Танцы со звездами" после девяти эфиров. Фото
"Сосочки супер". "Сисястая". Семенович выложила в сеть фото в купальнике
"Сосочки супер". "Сисястая". Семенович выложила в сеть фото в купальнике
Цибульская рассказала, на кого похож ее сын
Цибульская рассказала, на кого похож ее сын
"Надя, ты секс", "Ужас". Дорофеева снялась в туалете
"Надя, ты секс", "Ужас". Дорофеева снялась в туалете
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Что там между ног телепается?" В сети обсуждают фото Никитюк в ультракоротком платье
"Что там между ног телепается?" В сети обсуждают фото Никитюк в ультракоротком платье
"Богиня", "Красивое на тебе белье". Полякова снялась в прозрачном наряде
"Богиня", "Красивое на тебе белье". Полякова снялась в прозрачном наряде
"Сосочки супер". "Сисястая". Семенович выложила в сеть фото в купальнике
"Сосочки супер". "Сисястая". Семенович выложила в сеть фото в купальнике
"Шикарная", "А почему без Алексея?" Каменских в полупрозрачной блузке засветила бюст
"Шикарная", "А почему без Алексея?" Каменских в полупрозрачной блузке засветила бюст
"Вульгарно. Из трусишек вываливается". 45-летняя Волочкова показала вертикальный шпагат в микробикини
"Вульгарно. Из трусишек вываливается". 45-летняя Волочкова показала вертикальный шпагат в микробикини
  Тина Кароль рассказала о ревности сына к будущей сестре
Тина Кароль рассказала о ревности сына к будущей сестре
"Главная нечисть покинула проект". Гвоздева показала попу и передала привет экс-участнику "Танцев со звездами"
"Главная нечисть покинула проект". Гвоздева показала попу и передала привет экс-участнику "Танцев со звездами"
"Какая же она шикарная", "Королева". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в новой фотосессии
"Какая же она шикарная", "Королева". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в новой фотосессии
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS