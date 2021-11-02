Глава Минобороны Таран подал в отставку

Об этом представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил в Telegram.

Кандидатом на пост главы Минобороны фракция "Слуга народа" назвала Алексея Резникова, который 1 ноября написал заявление об уходе в отставку с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Первый вице-спикер Верховной Рады, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко говорил, что Украине сейчас нужен такой министр обороны, как Резников. "Это не предметно к господину Тарану, что он там какой-то не такой, это просто к тому, что следующий этап реформирования войск, которого от нас ожидают партнеры", – говорил он.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что у министра есть жалобы на проблемы со здоровьем.