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Глава Минобороны Таран подал в отставку

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Таран стал министром обороны Украины в марте 2020 года
Таран стал министром обороны Украины в марте 2020 года
Фото: mil.gov.ua

Министр обороны Украины Андрей Таран 2 ноября написал заявление об уходе в отставку.

Об этом представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил в Telegram.

Кандидатом на пост главы Минобороны фракция "Слуга народа" назвала Алексея Резникова, который 1 ноября написал заявление об уходе в отставку с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Первый вице-спикер Верховной Рады, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко говорил, что Украине сейчас нужен такой министр обороны, как Резников. "Это не предметно к господину Тарану, что он там какой-то не такой, это просто к тому, что следующий этап реформирования войск, которого от нас ожидают партнеры", – говорил он.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что у министра есть жалобы на проблемы со здоровьем.

Контекст:

Верховная Рада планирует рассмотреть кадровые вопросы в Кабмине 3 ноября.

Кроме отставки Тарана, парламент должен рассмотреть отставку Резникова, а также министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, который написал заявление еще несколько недель назад, и вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского, написавшего заявление об уходе 1 ноября.

Таран возглавляет Минобороны с марта 2020 года. В Офисе президента 27 октября утверждали, что о его отставке говорить пока преждевременно.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Минобороны, отставка, Андрей Таран, Тарас Мельничук
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