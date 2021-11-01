Лавров заявил, что Украина "пытается втянуть Россию в какие-то силовые действия"

"Возвращаясь к Украине, к нормандскому формату: да, обострение налицо. Наблюдаются попытки создать провокационную ситуацию, вызвать какой-то ответ от ополчения и, наверное, втянуть Россию в какие-то силовые действия", – сказал Лавров.
Он также прокомментировал применение украинскими военными на Донбассе беспилотника Bayraktar, распространив фейк о том, что министр обороны Украины Андрей Таран якобы опроверг его использование.
"Думаю, они сейчас там рассуждают, что им выгоднее: показать "крутизну", что они уже начали бомбить, или сказать, что они все-таки выполняют Минские договоренности, поэтому давайте собираться в нормандском формате", – добавил Лавров.
На самом деле Таран не опровергал применение Bayraktar. Фейк об этом опубликовали на сайте "Диалог.UA", и, как заявляло само издание, это сделали хакеры, которые взломали портал.
26 октября ВСУ впервые применили ударный турецкий беспилотник Bayraktar для борьбы с артиллерией боевиков на Донбассе. Такие беспилотники находятся на боевом дежурстве еще с весны 2021 года, сообщал командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.
В Генштабе ВСУ отметили, что использовать Bayraktar приказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный "с целью принуждения врага к прекращению огня". "Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск. После этого обстрелы украинских позиций прекратились", – объяснили в Генштабе.
В Кремле считают, что поставки Украине Турцией беспилотников Bayraktar могут "привести к дестабилизации" на линии разграничения на Донбассе.
Германия выразила обеспокоенность увеличением интенсивности боевых действий на Донбассе, а также сообщением о применении ВСУ ударного беспилотника Bayraktar. К позиции Германии 28 октября присоединилась Франция.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что перед тем как применить ударный беспилотник Bayraktar на Донбассе, украинские военнослужащие выполнили все процедуры коммуникации с ОБСЕ. Он подчеркнул, что Украина ничего не нарушила и применила право на самозащиту. "На месте партнеров я бы был прежде всего обеспокоен тем, что гаубица, которая запрещена Минскими договоренностями, находилась там, где она не должна была находиться", – подчеркнул глава МИД Украины.
Президент Владимир Зеленский 29 октября подчеркнул, что Украина защищала свою территорию и действовала согласно договоренностям о режиме прекращения огня.
Посольство США в Украине отметило, что риторика России способствует эскалации на Донбассе.