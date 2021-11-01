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Лавров заявил, что Украина "пытается втянуть Россию в какие-то силовые действия"

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Лавров прокомментировал применение украинскими военными на Донбассе беспилотника Bayraktar и распространил фейк
Лавров прокомментировал применение украинскими военными на Донбассе беспилотника Bayraktar и распространил фейк
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью каналу "Россия 24", которое вышло 1 ноября, обвинил Украину в попытке "втянуть Россию в какие-то силовые действия".

"Возвращаясь к Украине, к нормандскому формату: да, обострение налицо. Наблюдаются попытки создать провокационную ситуацию, вызвать какой-то ответ от ополчения и, наверное, втянуть Россию в какие-то силовые действия", – сказал Лавров. 

Он также прокомментировал применение украинскими военными на Донбассе беспилотника Bayraktar, распространив фейк о том, что министр обороны Украины Андрей Таран якобы опроверг его использование. 

"Думаю, они сейчас там рассуждают, что им выгоднее: показать "крутизну", что они уже начали бомбить, или сказать, что они все-таки выполняют Минские договоренности, поэтому давайте собираться в нормандском формате", – добавил Лавров. 

На самом деле Таран не опровергал применение Bayraktar. Фейк об этом опубликовали на сайте "Диалог.UA", и, как заявляло само издание, это сделали хакеры, которые взломали портал. 

Контекст:

26 октября ВСУ впервые применили ударный турецкий беспилотник Bayraktar для борьбы с артиллерией боевиков на Донбассе. Такие беспилотники находятся на боевом дежурстве еще с весны 2021 года, сообщал командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

В Генштабе ВСУ отметили, что использовать Bayraktar приказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный "с целью принуждения врага к прекращению огня". "Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск. После этого обстрелы украинских позиций прекратились", – объяснили в Генштабе.

В Кремле считают, что поставки Украине Турцией беспилотников Bayraktar могут "привести к дестабилизации" на линии разграничения на Донбассе.

Германия выразила обеспокоенность увеличением интенсивности боевых действий на Донбассе, а также сообщением о применении ВСУ ударного беспилотника Bayraktar. К позиции Германии 28 октября присоединилась Франция. 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что перед тем как применить ударный беспилотник Bayraktar на Донбассе, украинские военнослужащие выполнили все процедуры коммуникации с ОБСЕ. Он подчеркнул, что Украина ничего не нарушила и применила право на самозащиту. "На месте партнеров я бы был прежде всего обеспокоен тем, что гаубица, которая запрещена Минскими договоренностями, находилась там, где она не должна была находиться", – подчеркнул глава МИД Украины.

Президент Владимир Зеленский 29 октября подчеркнул, что Украина защищала свою территорию и действовала согласно договоренностям о режиме прекращения огня.

Посольство США в Украине отметило, что риторика России способствует эскалации на Донбассе.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Сергей Лавров, МИД России, беспилотники, Андрей Таран, война в Украине, Bayraktar
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