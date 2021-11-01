Лавров заявил, что Украина "пытается втянуть Россию в какие-то силовые действия"

"Возвращаясь к Украине, к нормандскому формату: да, обострение налицо. Наблюдаются попытки создать провокационную ситуацию, вызвать какой-то ответ от ополчения и, наверное, втянуть Россию в какие-то силовые действия", – сказал Лавров.

Он также прокомментировал применение украинскими военными на Донбассе беспилотника Bayraktar, распространив фейк о том, что министр обороны Украины Андрей Таран якобы опроверг его использование.

"Думаю, они сейчас там рассуждают, что им выгоднее: показать "крутизну", что они уже начали бомбить, или сказать, что они все-таки выполняют Минские договоренности, поэтому давайте собираться в нормандском формате", – добавил Лавров.

На самом деле Таран не опровергал применение Bayraktar. Фейк об этом опубликовали на сайте "Диалог.UA", и, как заявляло само издание, это сделали хакеры, которые взломали портал.