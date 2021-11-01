Федерация работодателей заявила об открытости вице-премьера Любченко к бизнесу. СМИ писали, что его могут уволить из-за отношений с предпринимателями

В ФРУ обратили внимание на появление публикаций, согласно которым представители бизнеса якобы будут радоваться увольнению Любченко. В федерации удивились этому посылу и заявили, что такие материалы рассматривают как заказные.

"Работодатели и предприниматели неоднократно говорили о том, что имеют положительный опыт сотрудничества с господином Любченко в должности главы Государственной налоговой службы, где он показал значительно лучшие результаты, чем его предшественники, и продемонстрировал готовность к открытому и прозрачному диалогу с бизнесом. [...] Любченко и его команде удалось, не увеличивая фискальное давление на легальный бизнес, работая в правовом поле, увеличить поступление налогов в бюджет. Имеем право говорить о реальном эффекте детенизации, ведь постоянно общаемся с коллегами, в том числе по этому поводу. "Теневиков" стало меньше, а "белого", уплачивающего налоги бизнеса – больше. В должности первого вице-премьер-министра Алексей Любченко также всегда демонстрировал открытость и готовность прислушиваться к позиции бизнеса", – говорится в заявлении.