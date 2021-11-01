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Федерация работодателей заявила об открытости вице-премьера Любченко к бизнесу. СМИ писали, что его могут уволить из-за отношений с предпринимателями

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Любченко был главой Государственной налоговой службы Украины, с мая занимает пост первого вице-премьера
Любченко был главой Государственной налоговой службы Украины, с мая занимает пост первого вице-премьера
Фото: kmu.gov.ua

Федерация работодателей Украины 1 ноября опубликовала заявление относительно публикаций о возможной отставке первого вице-премьер-министра, министра экономики Алексея Любченко.

В ФРУ обратили внимание на появление публикаций, согласно которым представители бизнеса якобы будут радоваться увольнению Любченко. В федерации удивились этому посылу и заявили, что такие материалы рассматривают как заказные. 

"Работодатели и предприниматели неоднократно говорили о том, что имеют положительный опыт сотрудничества с господином Любченко в должности главы Государственной налоговой службы, где он показал значительно лучшие результаты, чем его предшественники, и продемонстрировал готовность к открытому и прозрачному диалогу с бизнесом. [...] Любченко и его команде удалось, не увеличивая фискальное давление на легальный бизнес, работая в правовом поле, увеличить поступление налогов в бюджет. Имеем право говорить о реальном эффекте детенизации, ведь постоянно общаемся с коллегами, в том числе  по этому поводу. "Теневиков" стало меньше, а "белого", уплачивающего налоги бизнеса – больше. В должности первого вице-премьер-министра Алексей Любченко также всегда демонстрировал открытость и готовность прислушиваться к позиции бизнеса", – говорится в заявлении. 

Контекст:

Верховная Рада назначила Любченко первым вице-премьером – министром экономики Украины 20 мая. До этого он почти год возглавлял ГНС. 

О том, что Любченко может уйти в отставку, написало сегодня Delo. Издание сообщило, что Любченко хотят уволить ради улучшения отношений с бизнесом, а "большинство коллег по правительству, а также бизнес-ассоциаций вздохнули с облегчением", когда узнали о его возможном уходе. 

Источники "Украинской правды" рассказали, что отставка Любченко "на утро понедельника остается под вопросом". На его место, по данным издания, могут назначить замглавы Офиса президента Юлию Свириденко.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: бизнес, отставка, ФРУ, вице-премьер, Федерация работодателей Украины, увольнение, Алексей Любченко
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