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ПОЛИТИКА

Политолог Кулик: Лев и Наталуха хотят украсть два миллиарда на кампанию Разумкова

Виталий Кулик: От 2 до 20 млрд грн пойдет на выплату сомнительных "страховых случаев". Часть этих средств попадет в избирательный фонд экс-спикера
Виталий Кулик: От 2 до 20 млрд грн пойдет на выплату сомнительных "страховых случаев". Часть этих средств попадет в избирательный фонд экс-спикера
Фото: Vitalii Kulyk / Facebook

Заместитель министра экономики Михаил Лев и председатель парламентского экономического комитета, нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Наталуха планируют реализовать коррупционную схему, выведя 2 млрд грн через Экспортно-кредитное агентство на политическую кампанию экс-спикера Разумкова. С таким заявлением в своем блоге на "Цензор.НЕТ" выступил 22 октября директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик.

"Речь пойдет об Экспортно-кредитном агентстве и группе интересов Наталухи – Разумкова. ЭКА – это частная или государственная организация, которая помогает отечественному экспортеру в распространении товаров на внешние рынки. По факту страхует риски экспортеров", – пояснил Кулик.

По его словам, на октябрь 2021 года уставный капитал ЭКА составляет 2 млрд грн. В случае наступления страховых случаев на украинских предприятиях НБУ может провести докапитализацию, и эта сумма увеличится в десять раз – до 20 млрд грн. Поэтому Экспортно-кредитное агентство заинтересовало Наталуху и Разумкова, считает он.

Политолог отметил, что в результате январского конкурса по отбору членов наблюдательного совета агентства в ЭКА были избраны лояльные к Наталухе кандидаты  – Артем Гудков и Игорь Гужва. Последний является официальным внештатным советником парламентского комитета по вопросам экономического развития. Кулик пишет, что по протекции группы Разумкова – Наталухи в наблюдательный совет был принят Вячеслав Попов, который последние пять лет занимал должность председателя наблюдательного совета банка "Гефест".

Также, по словам эксперта, в Министерстве экономики, которому подчиняется ЭКА, работает заместитель министра, связанный с Наталухой – Михаил Лев. Кулик заявил, что летом Лев и Наталуха пытались сменить руководство правления ЭКА и завести туда "полностью своих людей". Так, 14 июля на заседании экономического комитета была заслушана информация о результатах деятельности Агентства. При этом, утверждает политолог, Наталуха нарушил закон и вышел за пределы своих полномочий.

"Во-первых, Наталуха не имел права заслушивать дело правления ЭКА, потому что у Агентства есть профильный комитет по вопросам финансовой политики [под председательством нардепа от "Слуги народа"] Даниила Гетманцева. Второе нарушение – ЭКА не подотчетны Верховной Раде, это прямо написано в специальном законе №1792. Следовательно, Наталуха превратив "заслушивание информации" в "отчет", второй раз нарушил закон", – заявил политолог.

Кулик утверждает, что Наталуха совершил подлог документов, так как содержание самого заседания и опубликованный по его результатам протокол различаются. По словам политолога, Наталуха спешил, потому что перед Разумковым еще летом встала перспектива увольнения из-за обострения отношений с Банковой, и поскольку экс-спикер готовил площадку для собственного проекта, команде нужно было финансирование.

"Одним из таких источников наполнения избирательного фонда Разумкова и должно было стать ЭКА, которое должны вычистить до прогнозируемой отставки председателя парламента. Схема простая и изысканная. Людям обещали страховать их контракты, в случае наступления страховых случаев (прогнозируемо их должно было быть достаточно много) государство через ЭКА выплачивает страховку. При этом все не забывают спикера и его людей, благодаря которым все должны заработать", – объяснил Кулик.

По его словам, для того, чтобы эта схема заработала, Разумкову и его команде нужно получить полный контроль над правлением ЭКА.

"Попов, Наталуха и Лев несколько раз пытались инициировать смену руководителя Агентства. Не получилось. Тогда министр экономики Алексей Любченко по просьбе Михаила Льва инициирует конкурс на доукомплектование в наблюдательный совет ЭКА двух членов. Можно ожидать, что там окажутся "нужные "персонажи", которые за пять месяцев "раздерибанят" Агентство на вполне законных основаниях, и от 2 до 20 млрд грн пойдет на выплату сомнительных "страховых случаев". Часть этих средств попадет в избирательный фонд экс-спикера", – подытожил политолог.

Контекст:

Разумков занимал пост спикера Рады с 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У фракции "Слуга народа" и Разумкова были разногласия относительно закона об олигархах. Верховная Рада уволила Разумкова с должности спикера парламента 7 октября. За проголосовали 284 нардепа, большую часть голосов предоставила фракция "Слуга народа".

Теги: экономика, Министерство экономики, экспорт, Дмитрий Наталуха, докапитализация, Виталий Кулик, Дмитрий Разумков, Алексей Любченко
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