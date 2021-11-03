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Любченко, Лев и Наталуха провернули новую схему за спиной Зеленского – политолог Кулик

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Виталий Кулик: Спрашивается, готовы ли мы видеть такого дельца в министерстве? Найдется ли для него хлебное место?
Виталий Кулик: Спрашивается, готовы ли мы видеть такого дельца в министерстве? Найдется ли для него хлебное место?
Фото: Vitalii Kulyk / Facebook

Накануне отставки с должности министра экономики Украины Алексей Любченко помог своему заместителю Михаилу Льву и его партнеру, председателю комитета ВРУ по вопросам экономического развития Дмитрию Наталухе захватить руководство в новом Экспортно-кредитном агентстве, утверждает украинский политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик. Об этом он написал 3 ноября в своем блоге на "Цензор.НЕТ" под заголовком "Схематозы Льва – Наталухи". Продолжение".

“А где же, спросите вы, расходятся заявления Любченко и Ко с действиями его профессиональной команды? Все в том же Экспортно-кредитном агентстве (ЭКА), о котором я совсем недавно писал. Куратор агентства Михаил Лев, получив задачу избавиться от руководства компании от своего давнего друга, нардепа Дмитрия Наталухи, начал применять все приемы управленческой эквилибристики, которые были известны только ему одному. Правила корпоративного управления? Нет, не слыхали! Но ведь и соответствующий опыт уже был”, – написал Кулик.

Он подчеркнул, что "методы работы Михаила были настолько примитивными, что даже по министерству стали ходить легенды о его "гении".

"Одновременно работники министерства начали считать дни до его отставки, которая замаячила на горизонте вместе с отставкой шефа Любченко. И тут Льву напомнили о необходимости выполнять обещания по монетизации Экспортно-кредитного агентства. И что же происходит прямо сейчас, за несколько дней до его вылета из министерства? Лев просто потребовал у работников министерства найти основания уволить трех членов наблюдательного совета агентства, которые абсолютно не разделяют его видение в корпоративном управлении. Речь идет о Валерии Шурхале, Антоне Пятигине и Олеге Мостике. Ну и потом, наконец, беспрепятственно уволить и председателя правления Руслана Гашева. А потом сесть писать отчет о проделанной работе”, – рассказал политолог.

Кулик добавил, что "в этом перечне нет Артема Гудкова и Игоря Гужвы, но они пойдут за компанию, хотя и были квотой Дмитрия Наталухи".

“Просто без увольнения всего наблюдательного совета нельзя уволить председателя правления. По моей информации, из министерства Лев уже в течение двух месяцев систематически давит на наблюдательный совет с целью увольнения председателя правления и даже собирал всех в своем кабинете в сентябре и требовал при нем провести заседание наблюдательного совета по увольнению Гашева. Но тогда упомянутая тройка принципиальных членов наблюдательного совета устроила демарш и решение было провалено”, – написал эксперт.

По его данным, Лев и Наталуха собираются набрать новую, лояльную для себя команду.

“Как я писал в предыдущем материале, после этого Михаил Лев решил набрать дополнительных, лояльных ему и Наталухе, членов наблюдательного совета. Любченко согласился на эту аферу. И понеслось: кулуарные собеседования у Льва будущих членов и председателя правления, обещания в содействии, золотые горы. На [должность] председателя правления уже приводили Татьяну Мосийчук, бывшего председателя правления страховой компании УПСК, которая не без проблем покинула прежнее место работы. Команда подбирается, что надо”, – отметил Кулик.

Политолог считает, что отставка Любченко и назначение на этот пост замглавы Офиса президента Юлии Свириденко не помешает схеме, потому что Лев "уже выполнил свою задачу и вчера был уволен весь наблюдательный совет и председатель правления".

"Доби свободен и может взять небольшой перерыв до новых задач. Ходят слухи, что Михаил активно договаривается о месте уже в новой, обновленной, команде министерства – хочет заниматься оборонной отраслью и космосом. Спрашивается, готовы ли мы видеть такого дельца в министерстве? Найдется ли для него хлебное место? Время покажет", – резюмировал Кулик.

Контекст:

Блогер и журналист Кирилл Сазонов писал, что "вымыть" средства из Экспортно-кредитного агентства якобы планируется, запустив дубликат устаревшего украинского спутника "Січ-2", старт которого запланирован на декабрь 2021 года. Сазонов утверждал, что с подачи Льва и Наталухи деньги на устаревший спутник уже выделены из бюджета в размере 250 млн грн, еще столько же запланировано на его эксплуатацию.

В октябре Кулик писал, что Экспортно-кредитное агентство занимается страхованием рисков экспортеров. По состоянию на октябрь 2021 года капитал ЭКА составлял 2 млрд грн, ожидается докапитализация агентства до 20 млрд грн.

Теги: Алексей Любченко
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