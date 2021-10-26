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Журналист Сазонов: Наталуха и Лев подставляют президента в интересах Разумкова

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Кирилл Сазонов: Вы вешаете всем и в первую очередь президенту лапшу о том, как завтра украинские спутники будут бороздить просторы "Большого строительства"
Кирилл Сазонов: Вы вешаете всем и в первую очередь президенту лапшу о том, как завтра украинские спутники будут бороздить просторы "Большого строительства"
Фото: Кирилл Сазонов / Facebook

Председатель парламентского экономического комитета, нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Наталуха и заместитель министра экономики Михаил Лев собираются вывести деньги из Экспортно-кредитного агентства и использовать их для финансирования политической кампании экс-спикера Дмитрия Разумкова, написал на своей странице в Facebook журналист и блогер Кирилл Сазонов.

Он напомнил, что именно Наталуха и Лев, не имея никакого отношения к космической отрасли, взялись за реализацию проекта по запуску украинского спутника, однако провалили задание.

"Ребята, вас президент что просил? Современный надежный технологичный спутник. Который будет давать точную и оперативную информацию о дислокации войск агрессора. А что президенту подсуетили вы? Сдули пыль со старого спутника "Січ-2-1" в ангаре "Южмаша", который не отвечает, да, собственно, и не может отвечать современным требованиям от слова совсем. Потому что это дубликат аппарата, который Украина запускала в 2011 году. Он безнадежно устарел", – заявил Сазонов.

По его словам, спутник, выпущенный 10 лет назад, безнадежно проигрывает современным аналогам по разрешительной способности снимков более чем в 25 раз, при этом на проект потратили 250 млн грн. Сазонов утверждает, что это только часть коррупционной схемы, которую пытаются реализовать Наталуха и Лев. Основную прибыль они планируют получить через Экспортно-кредитное агентство, после чего намерены финансировать политическую кампанию Разумкова, прогнозирует он.

"Вы увеличили фонд госстрахователя – Экспортно-кредитного агентства через ВР и ввели своих людей в его набсовет. И вешаете всем и в первую очередь президенту лапшу о том, как завтра украинские спутники будут бороздить просторы "Большого строительства". Ну а на самом деле запущенный спутник по-тихому крякнет, если вообще долетит, а пацаны получат откат от миллиардной суммы страховки, которую сами же и заготовили. Задел для будущего избирательного фонда вашего идеолога", – заявил блогер.

По его словам, для того, чтобы реализовать эту схему, Разумков и его команда расставили лояльных людей в профильном комитете парламента, Минэкономики и Государственном космическом агентстве.

Сазонов предположил, что еще одна цель Наталухи и Льва – бросить тень на президента Владимира Зеленского как главного конкурента Разумкова на грядущих президентских выборах.

"Запуск заведомо проблемного и безнадежно устаревшего аппарата с очевидно негативными перспективами – только ли это дерибан и "схематоз"? Или еще и спланированный качественный удар политических конкурентов, а точнее, конкурента по инициатору стратегического проекта – президенту?" – резюмировал эксперт.

https://www.facebook.com/kirilo.sazonov/posts/4460686814018709

Теги: коррупция, экономика, спутник, Южмаш, Владимир Зеленский, Дмитрий Наталуха, финансирование, набсовет, Кирилл Сазонов, Михаил Лев
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