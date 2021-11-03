Рада проголосовала за отставку Любченко

Председатель комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию, нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Наталуха рассказал, что члены комитета не смогли прийти к согласию по вопросу отставки Любченко и рекомендовали нардепам определяться в зале путем голосования.

Он поблагодарил вице-премьера за работу.

Рада приняла заявление Любченко об отставке, за его увольнение проголосовало 320 парламентариев. Самого вице-премьера не было в зале.