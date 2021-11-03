Рада проголосовала за отставку Любченко

Председатель комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию, нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Наталуха рассказал, что члены комитета не смогли прийти к согласию по вопросу отставки Любченко и рекомендовали нардепам определяться в зале путем голосования.
Он поблагодарил вице-премьера за работу.
Рада приняла заявление Любченко об отставке, за его увольнение проголосовало 320 парламентариев. Самого вице-премьера не было в зале.
Верховная Рада назначила Любченко первым вице-премьером – министром экономики Украины 20 мая. До этого он почти год возглавлял ГНС.
О том, что Любченко может уйти в отставку, написало 1 ноября Delo. Издание сообщило, что Любченко хотят уволить ради улучшения отношений с бизнесом, а "большинство коллег по правительству, а также бизнес-ассоциаций вздохнули с облегчением", когда узнали о его возможном уходе. Кроме того, СМИ сообщали о возможной причастности Любченко к "скруткам".
Федерация работодателей Украины завила о положительном опыте сотрудничества с Любченко и его открытости к бизнесу.
2 ноября Любченко написал заявление об увольнении.
3 ноября СМИ сообщили, что у него проводят обыски, а нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук заявила, что к вице-премьеру могут быть вопросы у правоохранителей.
Любченко и его пресс-служба отрицают, что у него дома или по месту работы проводят следственные действия.