В "Слуге народа" заявили о возможных вопросах правоохранителей к вице-премьеру Любченко. СМИ пишут, что у него обыск

Еще вчера глава фракции Давид Арахамия говорил, что Любченко – "нормальный менеджер", и объяснял его отставку "гендерным балансом".

Однако Кравчук сказала, что премьер-министр Денис Шмыгаль жаловался на работу Любченко.

"Премьер-министр на фракции высказывал то, что он вынужден сейчас с ним фактически общаться на языке официальных документов, что он не выполняет распоряжения, игнорирует определенные темы, которыми он должен заниматься, например, реформой корпоративного управления. Но я так подозреваю, что это связано не только с невыполнением каких-либо обязательств, но еще и, возможно, будут вопросы к господину Любченко и у правоохранительных органов. По крайней мере, появилась информация об обысках, обысках в налоговой", – заявила она.

По информации журналистов "Бабеля" и "Слідство Інфо", у Любченко сейчас проводят обыск сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Бабель" пишет, что обыск проводят в рамках расследования фактового производства о злоупотреблении властью, а подозрение никому не вручали.

По информации "Слідства Інфо", следственные действия могут быть связаны со "скрутками" и уклонением от уплаты налогов. Кроме того, обыски также проходят у исполняющего обязанности главы Государственной налоговой службы Евгения Олейникова и центральном аппарате ГНС, сообщили изданию в Бюро экономической безопасности.

"Слідства Інфо" опубликовало фото с места обыска, полученное от своих источников.