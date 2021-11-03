В "Слуге народа" заявили о возможных вопросах правоохранителей к вице-премьеру Любченко. СМИ пишут, что у него обыск

Еще вчера глава фракции Давид Арахамия говорил, что Любченко – "нормальный менеджер", и объяснял его отставку "гендерным балансом".
Однако Кравчук сказала, что премьер-министр Денис Шмыгаль жаловался на работу Любченко.
"Премьер-министр на фракции высказывал то, что он вынужден сейчас с ним фактически общаться на языке официальных документов, что он не выполняет распоряжения, игнорирует определенные темы, которыми он должен заниматься, например, реформой корпоративного управления. Но я так подозреваю, что это связано не только с невыполнением каких-либо обязательств, но еще и, возможно, будут вопросы к господину Любченко и у правоохранительных органов. По крайней мере, появилась информация об обысках, обысках в налоговой", – заявила она.
По информации журналистов "Бабеля" и "Слідство Інфо", у Любченко сейчас проводят обыск сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
"Бабель" пишет, что обыск проводят в рамках расследования фактового производства о злоупотреблении властью, а подозрение никому не вручали.
По информации "Слідства Інфо", следственные действия могут быть связаны со "скрутками" и уклонением от уплаты налогов. Кроме того, обыски также проходят у исполняющего обязанности главы Государственной налоговой службы Евгения Олейникова и центральном аппарате ГНС, сообщили изданию в Бюро экономической безопасности.
"Слідства Інфо" опубликовало фото с места обыска, полученное от своих источников.
Верховная Рада назначила Любченко первым вице-премьером – министром экономики Украины 20 мая. До этого он почти год возглавлял ГНС.
О том, что Любченко может уйти в отставку, написало 1 ноября Delo. Издание сообщило, что Любченко хотят уволить ради улучшения отношений с бизнесом, а "большинство коллег по правительству, а также бизнес-ассоциаций вздохнули с облегчением", когда узнали о его возможном уходе. Кроме того, СМИ сообщали о возможной причастности Любченко к "скруткам".
Федерация работодателей Украины завила о положительном опыте сотрудничества с Любченко и его открытости к бизнесу.
2 ноября Любченко написал заявление об увольнении. Его отставку, а также заявления об увольнении еще четырех членов правительства Рада планировала рассмотреть 3 ноября, но пока не приступала к этим вопросам.