ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В "Слуге народа" заявили о возможных вопросах правоохранителей к вице-премьеру Любченко. СМИ пишут, что у него обыск

В "Слуге народа" заявили о возможных вопросах правоохранителей к вице-премьеру Любченко. СМИ пишут, что у него обыск / ГОРДОН

Фото: Міністерство економіки України / Facebook

У правоохранителей "могут быть вопросы" к первому вице-премьер-министру – министру экономики Алексею Любченко, заявила нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук 3 ноября в кулуарах Верховной Рады, сообщает LB.ua.

Еще вчера глава фракции Давид Арахамия говорил, что Любченко – "нормальный менеджер", и объяснял его отставку "гендерным балансом". 

Однако Кравчук сказала, что премьер-министр Денис Шмыгаль жаловался на работу Любченко. 

"Премьер-министр на фракции высказывал то, что он вынужден сейчас с ним фактически общаться на языке официальных документов, что он не выполняет распоряжения, игнорирует определенные темы, которыми он должен заниматься, например, реформой корпоративного управления. Но я так подозреваю, что это связано не только с невыполнением каких-либо обязательств, но еще и, возможно, будут вопросы к господину Любченко и у правоохранительных органов. По крайней мере, появилась информация об обысках, обысках в налоговой", – заявила она. 

По информации журналистов "Бабеля" и "Слідство Інфо", у Любченко сейчас проводят обыск сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. 

"Бабель" пишет, что обыск проводят в рамках расследования фактового производства о злоупотреблении властью, а подозрение никому не вручали. 

По информации "Слідства Інфо", следственные действия могут быть связаны со "скрутками" и уклонением от уплаты налогов. Кроме того, обыски также проходят у исполняющего обязанности главы Государственной налоговой службы Евгения Олейникова и центральном аппарате ГНС, сообщили изданию в Бюро экономической безопасности. 

"Слідства Інфо" опубликовало фото с места обыска, полученное от своих источников. 

https://www.facebook.com/slidstvo.info/posts/6394946473909707

Контекст:

Верховная Рада назначила Любченко первым вице-премьером – министром экономики Украины 20 мая. До этого он почти год возглавлял ГНС. 

О том, что Любченко может уйти в отставку, написало 1 ноября Delo. Издание сообщило, что Любченко хотят уволить ради улучшения отношений с бизнесом, а "большинство коллег по правительству, а также бизнес-ассоциаций вздохнули с облегчением", когда узнали о его возможном уходе. Кроме того, СМИ сообщали о возможной причастности Любченко к "скруткам".

Федерация работодателей Украины завила о положительном опыте сотрудничества с Любченко и его открытости к бизнесу. 

2 ноября Любченко написал заявление об увольнении. Его отставку, а также заявления об увольнении еще четырех членов правительства Рада планировала рассмотреть 3 ноября, но пока не приступала к этим вопросам. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: обыск, отставка, обыски, Государственная налоговая служба Украины, Денис Шмыгаль, Давид Арахамия, Евгения Кравчук, Алексей Любченко, Бюро экономической безопасности
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ужас, что с лицом. Все пухлое!", "Жеманная бабушка". Волочкова показала, как выглядит в реальной жизни
"Ужас, что с лицом. Все пухлое!", "Жеманная бабушка". Волочкова показала, как выглядит в реальной жизни
"По фото видно, что оргазм", "Грудь супер". Чехова поласкала себя перед камерой
"По фото видно, что оргазм", "Грудь – супер". Чехова поласкала себя перед камерой
"Диагноз налицо". Тимошенко пришла в Раду в белом халате. Фото
"Диагноз налицо". Тимошенко пришла в Раду в белом халате. Фото
"Его последний день был прекрасен". Мухарский сообщил о смерти отца и назвал дату прощания
"Его последний день был прекрасен". Мухарский сообщил о смерти отца и назвал дату прощания
"Алексей, есть такая девочка. Талантище. И табло концертное". Петр Черный рассказал, как познакомил Потапа с Каменских
"Алексей, есть такая девочка. Талантище. И табло концертное". Петр Черный рассказал, как познакомил Потапа с Каменских
"Познакомился, когда ей было 15 лет. Возникал вопрос: "А что с ней делать?" Авербух рассказал, как начинался их роман с Арзамасовой
"Познакомился, когда ей было 15 лет. Возникал вопрос: "А что с ней делать?" Авербух рассказал, как начинался их роман с Арзамасовой
"Трусы оттопырились", "Пирожок хороший". Каменских показала тело в микробикини
"Трусы оттопырились", "Пирожок хороший". Каменских показала тело в микробикини
"Самая красивая королева в мире". Звезда "Великолепного века" Узерли прошлась по Лондону в сексуальной мини-юбке
"Самая красивая королева в мире". Звезда "Великолепного века" Узерли прошлась по Лондону в сексуальной мини-юбке
  "Пора пойти своими дорогами". Экс-участница Artik & Asti Дзюба прокомментировала свой уход из группы
  "Пора пойти своими дорогами". Экс-участница Artik & Asti Дзюба прокомментировала свой уход из группы
  "Горячая девушка". Экс-участница "ВИА Гры" Романова развела голые ноги перед камерой
  "Горячая девушка". Экс-участница "ВИА Гры" Романова развела голые ноги перед камерой
  Бронюк: Когда набираешь критическую массу, самая страшная штука – зеркальная болезнь. Мужчины знают
  Бронюк: Когда набираешь критическую массу, самая страшная штука – зеркальная болезнь. Мужчины знают
"Секси-леди", "Красивее, чем в 2002-м". 52-летняя Лопес снялась в расстегнутой шубе
"Секси-леди", "Красивее, чем в 2002-м". 52-летняя Лопес снялась в расстегнутой шубе
"Пристает ко всем", "Испанский стыд". В сеть попало видео пьяной Волочковой из ресторана в Турции
"Пристает ко всем", "Испанский стыд". В сеть попало видео пьяной Волочковой из ресторана в Турции
"Все в натуре и ажуре", "Хочется подержать". Maruv показала голую "попу без фотошопа"
"Все в натуре и ажуре", "Хочется подержать". Maruv показала голую "попу без фотошопа"
"Хорошеете с каждым годом". Катя Осадчая показала, как "голыми плечами разгоняет туман за окном"
"Хорошеете с каждым годом". Катя Осадчая показала, как "голыми плечами разгоняет туман за окном"
"Надоело быть одной". Светлана Лобода показала свой грустный осенний портрет
"Надоело быть одной". Светлана Лобода показала свой грустный осенний портрет
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Сосочки супер". "Сисястая". Семенович выложила в сеть фото в купальнике (240816)
2
"Богиня", "Красивое на тебе белье". Полякова снялась в прозрачном наряде (81382)
3
"Что там между ног телепается?" В сети обсуждают фото Никитюк в ультракоротком платье (78712)
4
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала свои голые ягодицы вблизи (61322)
5
"Главная нечисть покинула проект". Гвоздева показала попу и передала привет экс-участнику "Танцев со звездами" (57993)
6
Тина Кароль рассказала о ревности сына к будущей сестре (55604)
7
"Столько страсти", "Женщина-кошка". Миша Романова показала голую грудь в латексном наряде (52007)
8
"Вульгарно. Из трусишек вываливается". 45-летняя Волочкова показала вертикальный шпагат в микробикини (51978)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS