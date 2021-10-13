ГНС "не замечает" нарушений налогового законодательства за 1% от суммы "скруток" – СМИ

Издание "Дело" пишет, что к схемам может быть причастен нынешний первый вице-премьер-министр и министр экономики Алексей Любченко Фото: delo.ua

"В последнее время ГПЗКУ (Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины. – "ГОРДОН") стала предметом скандалов и объектом пристального внимания со стороны правоохранительных органов. Недавно СМИ обнародовали данные о завышении предъявляемого к возмещению НДС на сумму более 500 млн грн времен предыдущего руководителя Андрея Власенко. До этого Нацполиция предупредила незаконный вывоз из страны 7 млн тонн пшеницы по контрактам с должниками ГПЗКУ. Сам Власенко пребывает под домашним арестом из-за обвинений в растрате 71 млн грн госкорпорации при экспорте зерна по заниженным ценам и без предоплаты сомнительным покупателям", – напомнили авторы статьи.

Журналисты заявили, что получили документы, которые говорят о новом скандале: по их данным, с декабря 2020-го по август 2021 года компания легализовала через предприятия с признаками фиктивности продукцию почти на 2 млрд грн, в итоге бюджет недополучил около 300 млн грн НДС.

"Согласно оперативной справке, предоставленной источником в правоохранительных органах, Государственная налоговая служба, которой до мая 2021 года руководил нынешний первый вице-премьер-министр и министр экономики Алексей Любченко, а после этого периода ее возглавляет его зам Евгений Олейников, "за невмешательство" в деятельность таких структур, а также ГПЗКУ, якобы "получала вознаграждение 1% от общего объема взаимоотношений с сомнительными контрагентами", – сказано в статье.

"Дело" цитирует документ, переданный редакции инсайдерами.

"Кураторами данного направления в ГНС были и.о. главы (до момента официального назначения в ГНС и после увольнения Любченко исполнял обязанности. – "Дело") Олейников Е.В., директор департамента управления рисками Чиж А.Ю., а также помощник первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Украины Любченко А.Н. – Белоус И.А. (очевидно, речь идет об экс-главе ГФС и Фонда госимущества Игоре Белоусе. – "Дело"). Последний непосредственно определял круг фиктивных предприятий, которые будут участвовать в "программе", и получал наличное вознаграждение от данной деятельности", – сказано в справке.

К ней прилагается список из 33 компаний, для которых расписаны помесячные суммы "скрученного" НДС на общую сумму порядка 300 млн грн.

"Судя по маркировке документа, в список вошли только предприятия, "скрутки" по которым превысили 1 млн грн. Мы проверили эти компании и выяснили, что только несколько из них можно называть реально "сомнительными" контрагентами. Так, второе место по объемам "скруток" за обозначенный период занимает непримечательное ООО "Град Инко" (43271230, вменяют объем "скруток" 30,2 млн грн). Его учредитель Анастасия Стеценко ранее была директором в ООО "Асфадел индастри", которое в свою очередь учредили британская Cassis Group и гражданин Грузии Геннадий Хуцишвили. Предприятия из группы многочисленных "дочек" Cassis в Украине уже фигурировали в скандалах вокруг ГПЗКУ, занимаясь фиктивными поставками топлива для госпредприятия", – пишет издание.

В этом списке оказалось также ООО "Транссервис 2008" (35818770, "скруток" на 4,4 млн грн) – это портовой зерновой терминал в Черноморске Одесской области. Именно через него ГПЗКУ и собиралась отгрузить ненадежным заказчикам зерно несколько недель назад, утверждают журналисты.

"Остальные можно отнести к "предприятиям с признаками фиктивности" очень отдаленно. Например, в перечень попало ООО "Тесслагруп" (код 36693169, "скрутка" на 27 млн грн), которое является членом Американской торговой палаты в Украине, имеет 19 элеваторов мощностью 800 тыс. тонн единовременного хранения. В перечне также есть ООО "Полтавазернопродукт" (31980957, "скрутка" на 22,6 млн грн), которое несколько лет назад признавали самым доходным элеватором в Украине и которое неоднократно подвергалось давлению со стороны фискальных органов. ЧП "Трансвит" (32174342, "скрутка" на 6,7 млн грн) буквально недавно выиграло тендер Института садоводства НААНУ на 2 млн грн на выращивание и сбор кукурузы. В списке оказались ООО "ПО "Агросервис" (Пятихатский элеватор, 41506453, "скрутка" на 11,8 млн грн), ООО "Комбикормтрейд" (37781567, "скрутка" на 7,9 млн грн) и другие", – перечислили авторы.

В перечень попали и компании, связанные с публичными людьми, которые, по мнению редакции, вряд ли стали бы заниматься фиктивной деятельностью: фирмы бывшего экс-замминистра внутренних дел Владимира Евдокимова и Феликса Станиславского – сына харьковского предпринимателя Александра Станиславского, которого называли человеком из близкого бизнес-окружения экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса.

"Наличие в списке большого количества компаний, которые вряд ли являются фиктивными (это не значит, что они не занимаются при этом "скрутками"), может означать, что они там потенциально могли оказаться по принуждению. Это подтверждает и формулировка из справки нашего источника о том, что лично помощник Алексея Любченко Игорь Билоус отбирал предприятия для участия в "программе" по легализации зерна в ГПЗКУ. Таким образом, кроме организации преступной схемы речь явно идет еще и о превышении служебных полномочий, мошенничестве и принуждении к незаконным действиям. Легко предположить, что схема организована в сговоре с бывшим на тот момент главой ГПЗКУ Андреем Власенко, и последний на каком-то очередном допросе может "сдать" и Олейникова, и Билоуса, и непосредственно Любченко", – заявили журналисты.

Они предполагают, что, вероятно, именно поэтому в СМИ стали появляться данные о том, что Любченко якобы пытался "закрепиться" в своем кресле за $5 млн и "гарантированно обеспечить себе политическую поддержку и дальнейшее участие в схемах "скруток" НДС независимо от развития событий вокруг ГПЗКУ".