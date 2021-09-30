ВАКС признал руководителя зерновой госкорпорации невиновным в растрате 88 млн грн. В САП обещают апелляцию

"Прокурор САП готовит апелляционную жалобу на приговор Высшего антикоррупционного суда от 29 сентября, которым руководитель ОАО "Государственная зерновая корпорация Украины" и двое директоров других обществ признаны невиновными в совершении растраты более 88 млн грн средств корпорации", – говорится в сообщении.

В САП отметили, что речь идет об истории с подписанными в 2015 году договорами о поставке кукурузы с ОАО "Рокитнянский комбинат хлебопродуктов" и ОАО "Васильковхлебпродукт".

"Глава корпорации дал указание на перечисление средств в сумме почти 50 млн грн и 38,5 млн грн в качестве предоплаты за выполнение вышеупомянутых соглашений. Однако товар, который был указан в договорах, отсутствовал на предприятиях, а руководитель корпорации вообще не собирался выполнять указанные соглашения. Как следствие, корпорация потеряла более 88 млн грн, которые после перечисления в качестве предоплаты были использованы третьими лицами на удовлетворение собственных потребностей", – утверждают в прокуратуре.

В САП отметили, что уголовное производство было открыто по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В антикоррупционной прокуратуре не указали фамилию подозреваемого. По данным LB.ua, речь идет о Валерии Томиленко.

В июле в интервью порталу "Латифундист" Томиленко, который занимал пост главы ГПЗКУ с декабря 2014-го до конца апреля 2015 года, рассказывал, что речь идет о закупке кукурузы. Выдвинутые обвинения он считает местью со стороны людей, которым он перекрыл схемы на общую сумму более $200 млн.