Главу зерновой госкорпорации отправили под домашний арест

Чиновнику инкриминируют хищение 71 млн грн госкорпорации.

Сообщником Власенко следствие называет бенефициарного владельца фирмы "Транссервис 2008" Романа Терещенко.

По данным следствия, глава госкорпорации был инициатором заключения договора с компанией "Транссервис 2008" за якобы несостоятельность филиалов ГПЗКУ предоставить аналогичные услуги самостоятельно. По результатам договора госкорпорация заплатила частной фирме 71 млн грн.

По словам прокурора Ирины Горбань, объективных оснований для заключения договора с "Транссервис 2008" не существовало.

Вместе с домашним арестом подозреваемого обязали носить электронный браслет.

Контекст:

Утром 13 августа Нацполиция отчиталась о задержании в аэропорту Жуляны главы Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины. Правоохранители сообщили, что задержанный пытался сбежать из Украины.

12 августа полиция отчиталась о разоблачении масштабных злоупотреблений чиновников Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины. Сумма ущерба, по данным следствия, составляет более $57 млн.

По версии полиции, за кредитные средства, полученные под государственные гарантии, чиновники предприятия закупали зерновые через фиктивные предприятия и экспортировали товар по цене значительно ниже рыночной.



С января по май 2021 года АО ГПЗКУ заключило внешнеэкономические контракты на экспорт зерновых с иностранными компаниями на сумму более $231 млн. По состоянию на конец июля этого года дебиторская задолженность компаний перед ГПЗКУ составила более $57 млн, сообщили в полиции.