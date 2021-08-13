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ПРОИСШЕСТВИЯ

Главу зерновой госкомпании задержали при попытке бегства из Украины – Нацполиция

Ранее полиция разоблачила злоупотребления чиновников зерновой госкомпании, ущерб составил более $57 млн
Ранее полиция разоблачила злоупотребления чиновников зерновой госкомпании, ущерб составил более $57 млн
Фото: npu.gov.ua

Полиция задержала главу Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины. Он пытался покинуть территорию страны, сообщили 13 августа в пресс-службе Нацполиции.

Чиновника задержали оперативники Департамента стратегических расследований в аэропорту Жуляны утром в пятницу, 13 августа.

"Таким образом он пытался избежать ответственности. Кроме того, вместе с ним задержали и его сообщника", – сообщили в Нацполиции.

Контекст:

12 августа полиция отчиталась о разоблачении масштабных злоупотреблений чиновников Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины. Сумма ущерба, по данным следствия, составляет более $57 млн.

По версии полиции, за кредитные средства, полученные под государственные гарантии, чиновники предприятия закупали зерновые через фиктивные предприятия и экспортировали товар по цене значительно ниже рыночной.

С января по май 2021 года АО ГПЗКУ заключило внешнеэкономические контракты на экспорт зерновых с иностранными компаниями на сумму более $231 млн. По состоянию на конец июля этого года дебиторская задолженность компаний перед ГПЗКУ составила более $57 млн, сообщили в полиции.

Теги: аэропорт, Жуляны, расследование, чиновники, ущерб, Нацполиция, госкомпании
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