Главу зерновой госкомпании задержали при попытке бегства из Украины – Нацполиция

Чиновника задержали оперативники Департамента стратегических расследований в аэропорту Жуляны утром в пятницу, 13 августа.

"Таким образом он пытался избежать ответственности. Кроме того, вместе с ним задержали и его сообщника", – сообщили в Нацполиции.

Контекст:

12 августа полиция отчиталась о разоблачении масштабных злоупотреблений чиновников Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины. Сумма ущерба, по данным следствия, составляет более $57 млн.

По версии полиции, за кредитные средства, полученные под государственные гарантии, чиновники предприятия закупали зерновые через фиктивные предприятия и экспортировали товар по цене значительно ниже рыночной.

С января по май 2021 года АО ГПЗКУ заключило внешнеэкономические контракты на экспорт зерновых с иностранными компаниями на сумму более $231 млн. По состоянию на конец июля этого года дебиторская задолженность компаний перед ГПЗКУ составила более $57 млн, сообщили в полиции.