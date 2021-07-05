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Экс-глава зерновой госкорпорации: О серьезном риске полного дефолта по китайскому кредиту мы предупреждали правительство еще в 2014 году

Томиленко: Отмолчаться по государственной гарантии на $1,5 млрд невозможно. Китай с нас спросит!
Томиленко: Отмолчаться по государственной гарантии на $1,5 млрд невозможно. Китай с нас спросит!
Фото: latifundist.com

Зерновая госкорпорация Украины может столкнуться с дефолтом уже в этом году, а бывшего ее руководителя Валерия Томиленко пытаются засудить по надуманному поводу. Об этом сам Томиленко заявил в интервью порталу "Латифундист" и отметил, что пытался спасти госкорпорацию, когда занимал пост ее главы с декабря 2014-го до конца апреля 2015 года.

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) не способна выполнять условия кредита, предоставленного Китаем в рамках 15-летнего генерального соглашения, заключенного в 2014 году, сообщил Томиленко.

Он отметил, что с 2014 года основная уставная деятельность корпорации – закупка кукурузы и другого зерна для отгрузки в Китай. Кредит в размере $1,5 млрд был предоставлен китайской стороной под государственные гарантии Украины.

"Полуторамиллиардный китайский кредит великоват для такой компании, как ГПЗКУ. Только для обслуживания этого кредита компания должна зарабатывать, начиная с 2018 года, минимум $200 млн в год ($150 млн – на тело кредита и примерно $50–60 млн – на проценты). Таких денег не зарабатывает в Украине ни одна зерновая компания", – говорит он.

Полтора года назад на счетах ГПЗКУ было $387 млн, а общая стоимость активов предприятия оценивается еще в $200–300 млн. 

Томиленко отмечает, что дефолта китайцы не боятся, так как у них государственная гарантия от Украины на все $1,5 млрд, – это означает, что в случае дефолта придется полностью или частично выплачивать гарантии по китайскому кредиту из госбюджета.

"Отмолчаться по государственной гарантии на $1,5 млрд невозможно. Китай с нас спросит!" – объяснил Томиленко. 

Он сам оказался обвиняемым по делу о якобы присвоении 88 млн грн, это производство находится на рассмотрении Высшего антикоррупционного суда. 6 июля там состоится заседание по делу. Детективы НАБУ вменяют Томиленко сговор с двумя директорами элеваторов по поводу закупки зерна кукурузы будущего урожая 2015 года. Элеваторы не смогли выполнить условия контрактов и в 2016-м году вернули госкорпорации все средства.

"Во-первых, в моих действиях как руководителя ГПЗКУ, покупающего зерно, отсутствует преступный умысел, поскольку покупка зерна по официальным договорам является уставной деятельностью. Во-вторых, в моих действиях нет состава преступления, ведь средства возвращены с прибылью на счета ГПЗКУ, согласно решению Хозяйственного суда Киевской области, еще в 2016 году", – рассказал Томиленко.

Выдвинутые обвинения он считает местью со стороны людей, которым он перекрыл схемы на общую сумму более $200 млн.

"Думаю, "пострадавшие" начали искать возможность, за что нас можно укусить, потому что мы остановили их коррупционные схемы и незаконные финансовые потоки, – сказал экс-глава ГПЗКУ. – Не имея возможности найти ни одного факта реальных нарушений закона, наши "друзья", для того чтобы скомпрометировать команду реформаторов, использовали два обычных контракта на закупку зерна кукурузы из сотен подобных, подписанных мной как руководителем корпорации".

Томиленко добавил, что НАБУ и САП игнорируют факты, предоставленные защитой и ГПЗКУ, об отсутствии убытков по данным договорам. Он уверен, что в Высшем антикоррупционном суде сможет доказать свою непричастность к коррупции. Решение ВАКС он ожидает в ближайшие месяцы.

Теги: Китай, дефолт, убытки, НАБУ, финансы, обвинение, САП, Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины, кукуруза, ВАКС
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