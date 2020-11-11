Кабмин назначил на должность главы Государственной продовольственно-зерновой корпорации экс-руководителя ГП "Укрліктрави"

По информации "Обозревателя", в октябре Минэкономики уволило Андрея Власенко с должности руководителя госпредприятия "Укрліктрави" за неудовлетворительную работу и ненадлежащее выполнение обязанностей.

Кабинет Министров Украины на заседании 11 ноября назначил председателем правления публичного акционерного общества "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" Андрея Власенко.

6 ноября его назначили и.о. заместителя председателя правления, пишет "Обозреватель". По информации издания, 27 октября Министерство экономики уволило Власенко с должности руководителя ГП "Укрліктрави" "за неудовлетворительную работу предприятия и ненадлежащее выполнение обязанностей". На момент увольнения Власенко общий налоговый долг предприятия составлял 12 млн грн, отмечают журналисты.

С 2015-го по 2020 год Власенко был депутатом Николаевского областного совета, возглавлял комиссию по вопросам экологии, охраны окружающей среды и использования природных ресурсов.

"Обозреватель" пишет, что нынешний руководитель Государственной продовольственно-зерновой корпорации Василий Коваленко был назначен и.о. председателя правления в апреле этого года и за девять месяцев его работы убытки корпорации от операционной деятельности сократились на 31%, также он начал процесс реструктуризации китайского кредита.

"Мы уже приложили максимум усилий: обратились в офис президента, к премьер-министру и профильным министрам. Чтобы только инициировать переговоры, нужно получить согласование от Минфина как держателя госгарантий, который является получателем кредита и т.д. При Минэкономики был проведен ряд совещаний, где присутствовали представители Минфина, МИД, "Укрэксимбанка" и народные депутаты из профильных комитетов… Пока нам мешает карантин. Но на ноябрь уже запланирован визит правительственной делегации в Китай, во время которого этот вопрос будет обсуждаться", – рассказывал Коваленко в интервью порталу Latifundist.