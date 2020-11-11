ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Кабмин назначил на должность главы Государственной продовольственно-зерновой корпорации экс-руководителя ГП "Укрліктрави"

По информации "Обозревателя", в октябре Минэкономики уволило Андрея Власенко с должности руководителя госпредприятия "Укрліктрави" за неудовлетворительную работу и ненадлежащее выполнение обязанностей.

На момент увольнения Власенко общий налоговый долг предприятия составлял 12 млн грн, пишет издание
На момент увольнения Власенко общий налоговый долг предприятия составлял 12 млн грн, пишет издание
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины на заседании 11 ноября назначил председателем правления публичного акционерного общества "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" Андрея Власенко.

6 ноября его назначили и.о. заместителя председателя правления, пишет "Обозреватель". По информации издания, 27 октября Министерство экономики уволило Власенко с должности руководителя ГП "Укрліктрави" "за неудовлетворительную работу предприятия и ненадлежащее выполнение обязанностей". На момент увольнения Власенко общий налоговый долг предприятия составлял 12 млн грн, отмечают журналисты.

С 2015-го по 2020 год Власенко был депутатом Николаевского областного совета, возглавлял комиссию по вопросам экологии, охраны окружающей среды и использования природных ресурсов.

"Обозреватель" пишет, что нынешний руководитель Государственной продовольственно-зерновой корпорации Василий Коваленко был назначен и.о. председателя правления в апреле этого года и за девять месяцев его работы убытки корпорации от операционной деятельности сократились на 31%, также он начал процесс реструктуризации китайского кредита.

"Мы уже приложили максимум усилий: обратились в офис президента, к премьер-министру и профильным министрам. Чтобы только инициировать переговоры, нужно получить согласование от Минфина как держателя госгарантий, который является получателем кредита и т.д. При Минэкономики был проведен ряд совещаний, где присутствовали представители Минфина, МИД, "Укрэксимбанка" и народные депутаты из профильных комитетов… Пока нам мешает карантин. Но на ноябрь уже запланирован визит правительственной делегации в Китай, во время которого этот вопрос будет обсуждаться", – рассказывал Коваленко в интервью порталу Latifundist.

Теги: Кабинет Министров, экономика, Министерство экономики, убытки, увольнение, Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины, назначение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Может, нам тоже открыть лабораторию, пока нет концертов?" Полякова отвезла дочь сдавать тест на коронавирус
  "Может, нам тоже открыть лабораторию, пока нет концертов?" Полякова отвезла дочь сдавать тест на коронавирус
Российский продюсер Дробыш госпитализирован с коронавирусом
Российский продюсер Дробыш госпитализирован с коронавирусом
Тополя рассказал, как отреагирует на откровенное видео с участием своей супруги
Тополя рассказал, как отреагирует на откровенное видео с участием своей супруги
"Молодые и красивые!". Высоцкая вышла в свет с 83-летним мужем
"Молодые и красивые!". Высоцкая вышла в свет с 83-летним мужем
"Невероятная милашка". Анатолий Анатолич показал свою новую любовь
"Невероятная милашка". Анатолий Анатолич показал свою новую любовь
"Круче Мадонны". Помолодевшая Лолита восхитила поклонников новым образом
"Круче Мадонны". Помолодевшая Лолита восхитила поклонников новым образом
"Очень похожи". Невестка Марченко обнародовала фото с ее сыном
"Очень похожи". Невестка Марченко обнародовала фото с ее сыном
"Вернись в спортзал, Лео". В сети обнародовали пляжные снимки 46-летнего ДиКаприо
"Вернись в спортзал, Лео". В сети обнародовали пляжные снимки 46-летнего ДиКаприо
"Одно лицо с Кристиной! Вы прекрасны". Фаны комментируют новое селфи Пугачевой
"Одно лицо с Кристиной! Вы прекрасны". Фаны комментируют новое селфи Пугачевой
Дочь Ющенко назвала сумму, которая ей требуется на жизнь в месяц
Дочь Ющенко назвала сумму, которая ей требуется на жизнь в месяц
Khayat рассказал, с кем из украинских артистов хотел бы спеть дуэтом
Khayat рассказал, с кем из украинских артистов хотел бы спеть дуэтом
Звезда фильмов о Гарри Поттере Гринт впервые показал шестимесячную дочь
Звезда фильмов о Гарри Поттере Гринт впервые показал шестимесячную дочь
"Больно ходить, лежать и даже спать". Ведущая "1+1" заразилась коронавирусом
"Больно ходить, лежать и даже спать". Ведущая "1+1" заразилась коронавирусом
"Ванечке три недели. Вова пригласил в ресторан". Подольская рассказала о жизни после родов
"Ванечке три недели. Вова пригласил в ресторан". Подольская рассказала о жизни после родов
"Устала бояться". Цибульская накануне премьеры первого альбома заявила о романе с танцором
"Устала бояться". Цибульская накануне премьеры первого альбома заявила о романе с танцором
"Вы сделали мой день". Именинник Ткач поделился праздничными фото
"Вы сделали мой день". Именинник Ткач поделился праздничными фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"А зачем так трусы натягивать?", "Классная идея", "Вот это формы". Каменских поделилась снимком в оригинальном купальнике
"А зачем так трусы натягивать?", "Классная идея", "Вот это формы". Каменских поделилась снимком в оригинальном купальнике
"Позорница!", "Эпатаж". Собчак поделилась эротическим фото с мужем
"Позорница!", "Эпатаж". Собчак поделилась эротическим фото с мужем
  Ургант отреагировал на интимное видео с участием футболиста Дзюбы
Ургант отреагировал на интимное видео с участием футболиста Дзюбы
"Что за девочка? Где Лорак?", "Глаз не оторвать!". Проживающая в РФ украинская певица показала свой новый танец
"Что за девочка? Где Лорак?", "Глаз не оторвать!". Проживающая в РФ украинская певица показала свой новый танец
  Ризатдинова рассказала, как зарождался ее роман с Мельником
Ризатдинова рассказала, как зарождался ее роман с Мельником
Лопес с обнаженными бедрами предложила начать отмечать грядущие праздники уже сейчас
Лопес с обнаженными бедрами предложила начать отмечать грядущие праздники уже сейчас
Горбунов признался, что скучает по Осадчей с сыном
Горбунов признался, что скучает по Осадчей с сыном
Дорофеева заинтриговала поклонников необычным видео
Дорофеева заинтриговала поклонников необычным видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS