Петрашко назначил замглавы Государственной продовольственно-зерновой корпорации зарплату в 2,7 млн грн в год – СМИ

Кроме должностного оклада, министр экономического развития и сельского хозяйства Игорь Петрашко в приказе предписывает выплачивать заместителю главы Государственной проводольственно-зерновой корпорации Андрею Власенко премии по итогам работы за квартал, год и за выполнение дифференцированных показателей, пишет "Слово и дело".

Журналисты отмечают, что за подписью Петрашко были изданы два приказа одним числом и с одинаковыми номерами Фото: 112.ua

Министр экономического развития и сельского хозяйства Игорь Петрашко назначил Андрея Власенко, которого уволили из ГП "Укрліктрави" за ненадлежащее исполнение обязанностей, заместителем председателя правления Государственной проводольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ) с окладом в размере 229 853 грн. Об этом сообщает "Слово и дело" со ссылкой на копию приказа Минэкономики от 6 ноября.

Кроме должностного оклада, министр в приказе предписывает выплачивать Власенко премии по итогам работы за квартал, год и за выполнение дифференцированных показателей.

Журналисты отмечают, что за подписью Игоря Петрашко были изданы два приказа – о назначении Власенко на должность в ГПЗКУ и отдельно о сумме его должностного оклада. Оба приказа изданы одним числом и имеют одинаковые номера – 206-п – что, по мнению издания, может свидетельствовать о служебном подлоге.

Народные депутаты от "Слуги народа" Александр Дубинский и от "Голоса" Ярослав Железняк заявляли, что лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко согласилась дать голоса своей фракции за госбюджет при условии назначения Власенко на должность главы ГПЗКУ, писало "Слово и дело".

Со ссылкой на слова нардепа от "Слуги народа" Андрея Клочко, портал отмечает, что при назначении Власенко была нарушена процедура: не была подана декларация и не проведена спецпроверка. Кроме того, по Власенко есть уголовное производство со времен работы в ГП "Укрліктрави", откуда его уволили. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Власенко является действующим заместителем и поэтому проверка не нужна.

"Обозреватель" писал, что 27 октября Министерство экономики уволило Власенко с должности руководителя ГП "Укрліктрави" "за неудовлетворительную работу предприятия и ненадлежащее выполнение обязанностей". На момент увольнения Власенко общий налоговый долг предприятия составлял 12 млн грн, отмечают журналисты.