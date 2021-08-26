Зерновая госкорпорация сообщила о получении 57 млн грн прибыли во втором квартале

В этом сезоне филиалы корпорации приняли на хранение более 300 тыс. тонн зерновых урожая 2021 года Фото: depositphotos.com

Этот же показатель за аналогичный период прошлого года был на 1,5 млрд грн меньше и составлял 4,2 млрд грн.

Убыток, полученный корпорацией за первое полугодие 2021 года, является одним из наименьших за весь период обслуживания китайского кредита, сказано в сообщении. Он сейчас составляет 87 млн грн, в то время как за аналогичный период прошлого года он составлял 3,4 млрд грн.

По сравнению с первым кварталом нынешнего года, когда компания получила чистый убыток в размере 144 млн грн, со второго квартала она имеет уже чистую прибыль в размере 57 млн грн.

"Стоит отметить, что с 2013 года деятельность АО "ГПЗКУ" была убыточной. Значительное влияние на финансовые результаты компании оказала избыточная финансовая нагрузка – китайский кредит. Кроме расходов на обслуживание кредита, на финансовый результат влияют колебания валютного курса", – напомнили в ГПЗКУ.