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СМИ обвинили Любченко в причастности к еще 10 млрд грн "скруток" НДС

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После того, как Любченко стал первым вице-премьером, "скрутки" не только не прекратились, но и продолжают расти, утверждает "РБК-Украина"
После того, как Любченко стал первым вице-премьером, "скрутки" не только не прекратились, но и продолжают расти, утверждает "РБК-Украина"
Фото: Державна податкова служба України / Facebook

Журналисты "РБК-Украина" в опубликованной 12 октября статье заявили, что в их распоряжении оказалась очередная "сводка" с перечнем порядка 1000 компаний, которые участвовали в "скрутках" НДС. Авторы предполагают, что в этом есть ответственность первого вице-премьер-министра и министра экономики Алексея Любченко.

"За лето – с июня по август 2021 года – бюджет потерял на этих схемах еще порядка 10 млрд грн, – пишет агентство. – Факт наличия "скруток" – то есть уменьшения налогового обязательства по уплате НДС, начисленного по продаже одного товара, благодаря налоговому кредиту, полученному при покупке другого товара, – фиксировали и правоохранительные органы, и временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию фактов злоупотребления налоговиков", – говорится в статье.

Журналисты пояснили суть схемы: одно предприятие продает другому документы на уплаченный при импорте НДС, а полученную продукцию реализует за наличные, не оформляя при этом налоговые документы.

"Экс-министр финансов Игорь Уманский оценивает их ["скруток"] объемы в 60 млрд грн в год. По данным самих фискалов, речь идет минимум о 30 млрд грн ежегодно. Согласно отчету ВСК Верховной Рады, которая проводила оценку деятельности налоговых органов и расследовала в том числе объемы "рынка скруток", в 2020 году участники схем "скрутили" порядка 27 млрд грн. При этом только в период с мая по декабрь 2020 года – когда главой ГНС был нынешний первый вице-премьер-министр и министр экономики Алексей Любченко – объем "скруток" составил 19,6 млрд грн или порядка 2,5 млрд грн ежемесячно", – подчеркивают авторы статьи.

При этом максимум, который удалось зафиксировать ВСК, – 4,3 млрд грн в ноябре 2020 года.

"Кроме того, в прессе публиковали списки из более чем 1300 компаний, которые причастны к "скруткам" на 12,4 млрд грн с января по май 2021 года. А также перечни фигурантов схем и представителей фискальных органов, которые им способствуют в реализации таких схем. Все это дало повод журналистам утверждать, что за время управления налоговой Любченко общий объем "скруток" превысил 30 млрд грн. Впрочем, даже после того, как Любченко стал первым вице-премьером, "скрутки" не только не прекратились, но и продолжают расти", – сказано в материале. 

Журналисты заявили, что в их распоряжении оказалась очередная "сводка" с перечнем около 1000 компаний, которые участвовали в "скрутках" за июнь – август этого года с помесячной разбивкой сумм НДС, которые им удалось "скрутить" за этот период.

"Речь идет о сумме около 9,5 млрд грн, причем объемы ежемесячно нарастают – от 2,9 млрд грн в июне до 3,7 млрд грн в августе. За эти три месяца "скрутки" были зафиксированы во всех регионах Украины, кроме Черновицкой области. Лидерами по таким фактам являются Львовская, Харьковская области и город Киев, а также Донецкая и Киевская области. Суммарно в этих регионах проведено более половины "скруток" НДС в стране. Так, по Львовской ГНС зафиксированы "скрутки" на 1,8 млрд грн, в Харьковской – на 1,7 млрд грн, в Киеве – на 1,6 млрд грн, в Донецкой области – на 1,4 млрд грн, в Киевской – на 0,9 млрд грн. Восемь компаний из списка "схлопнули" более 100 млн грн НДС каждая. Из тройки лидеров все предприятия находятся в юрисдикции Харьковской областной ГНС. Это ООО "Агроком грант" (139,7 млн грн, учредитель Сергей Петраш, выращивание зерновых), ООО "Аликанто Сервис" (138,5 млн грн, Вадим Баштецкий, производство подсолнечного масла), ООО “Флорео” (117,9 млн грн, Андрей Гончаренко, оптовая торговля отходами)", – перечислили авторы.

Также они сообщили об участниках схем в других регионах. 

"Более 100 млн грн "скрутили" под носом у Львовской ГНС – ООО "Австер" (101 млн грн., Назарий Мингалев, оптовая торговля), ООО “Партнер Дістрібьюшин” (100,9 млн грн, Ростислав Грабан, оптовая торговля напитками). От Киева в топ-8 оказалось ООО "Алекс Обджект" (108,6 млн грн "скрута", Карина Сокуренко, оптовая торговля ширпотребом), от Запорожья – ООО "Центр Нафта торг" (103,1 млн грн, Андрей Новиков, оптовая торговля топливом) и ЧП "ЛТ Тренинг" из Чернигова (109,3 млн грн, литовец Банис Гитис, вспомогательная деятельность в сфере транспорта). Профили даже этих восьми компаний полностью соответствуют среднестатистическому "портрету" предприятий, которые занимаются "скрутками": там, где можно продать товары за наличные, легко сформировать "виртуальный" налоговый кредит и продать его затем по сходной цене тем, кто в нем нуждается", – сказано в статье. 

Бенефициарами схем продолжают оставаться все те же региональные лидеры теневой экономики, о которых писали ранее, отмечает "РБК-Украина".

"В частности, ранее шла речь о причастности к "скруткам" структур Василия Костюка во Львове, Вячеслава Стрелковского в Киеве. Также в столичных схемах фигурировали предприниматель Мисак Хидирян, гендиректор Grainexpo EU Севак Чиркинян, соучредитель ООО "Торговый дом Столичный ювелирный завод" Юрий Карфик, фигурант публикаций о конвертационных центрах Игорь Стаковиченко. В Днепропетровской области в перечень "скрутчиков", задействованных в схемах, в минувшие периоды вошли президент хоккейного клуба "Приднепровск" Сергей Грибков, учредитель "Интеркредитбанка" и ряда других бизнесов в Днепре Владимир Тугай, предприниматели Николай Кононов, Андрей Кузнецов, Илья Никитин (группа "Комбат"). В Харьковской области был назван Сергей Еськов (группа "Дигма"), на Волыни – Сергей Мостынец (импортер автомобилей и запчастей). Среди других регионов одним из ключевых бенефициаров скруток, по данным аналитиков, является одесский предприниматель Андрей Бобогло", – пишет агентство. 

Со стороны ГНС, по данным инсайдеров редакции "РБК-Украина", фигуранты схем также не изменились.

"В частности, ключевую роль могут играть Евгений Олейников, ныне глава ГНС, а также помощник Алексея Любченко Сергей Крамар, директор департамента управления рисками ГНС Антон Чиж, начальник управления рисков Александр Осаволюк. Впрочем, глава Минфина Сергей Марченко считает ГНС "одной из самых профессиональных команд" в стране, несмотря на то, что тема "скруток" НДС является одной из наиболее резонансных в последние несколько месяцев. При этом недавно в одном из комментариев глава подкомитета по вопросам налогообложения налогом на добавленную стоимость парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Леонов прямо заявил, что конкурс на главу ГНС, в финал которого вышли Олейников и два его зама, "был фиктивным и подстроенным конкретно под него", – отмечают журналисты.

Так как в ГНС не реагируют на все эти сигналы, авторы делают вывод, что "текущее положение дел всех устраивает".

"Как бы там ни было, на фоне разговоров о возможном увольнении Любченко из правительства именно из-за причастности к "скруткам" есть вероятность, что правоохранительные органы все же обратят на это внимание и привлекут к ответственности причастных. Сейчас схемами с неуплатой НДС собирается активно заниматься вновь созданное Бюро экономической безопасности. Однако для реальной эффективности необходимо вначале побороть политическую первопричину существования схем – привлечь к ответственности чиновников-организаторов. Вполне возможно, что в результате необходимость привлекать к ответственности бизнес, который пользуется алчностью бюрократов, отпадет сама собой", – подытожили расследователи.

Теги: экономика, бюджет, НДС, временная следственная комиссия, финансы, Алексей Любченко, Минфин
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