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Минэкономики при Любченко не поддерживает экономическое развитие – экономист

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Рада назначила Любченко главой Минэкономики 20 мая 2021 года
Рада назначила Любченко главой Минэкономики 20 мая 2021 года
Фото: news.dtkt.ua

Министерство экономики не способствует экономическому развитию, о чем свидетельствуют предварительные результаты работы ведомства за три первых месяца пребывания в должности первого вице-премьера Алексея Любченко. Такое мнение в своем блоге на сайте "Корреспондент" высказал экономист, эксперт Growford Institute Виктор Скаршевский.

По его словам, только одна из восьми публичных инициатив Минэкономики направлена на содействие инвестициям и стимулирует экономическое развитие.

"За три месяца на публичное обсуждение вынесено восемь инициатив, четыре, или 50%, из них направлены на выполнение обязательств в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, – написал он. – Одна инициатива касалась разработки порядка ввоза импортного оборудования для реализации проектов со значительными инвестициями (от €20 млн). Только лишь последняя инициатива (одна из восьми) направлена на содействие инвестициям. И то, разработка данной повестки – это не инициатива министерства, а задание, предусмотренное законом о господдержке инвестпроектов со значительными инвестициями, который был принят еще в декабре 2020 года, то есть девять месяцев назад".

Он отметил, что одной из тем, которую публично поднимает министерство и лично Любченко, стала борьба с теневой экономикой, в частности с теневой занятостью.

"С 1 июля 2021 года Госслужба по вопросам труда (находится в сфере ответственности Минэкономики) в сотрудничестве с налоговой службой начала инспекции с целью выявления работодателей, использующих незадекларированный труд. По сути, началась борьба со следствиями, а не с причинами", – считает Скаршевский.

По его подсчетам, в результате проверок 4,5 тыс. человек лишились работы.

"Наибольшее количество неоформленных работников выявлено в сельском хозяйстве, сфере организации питания и временного размещения, торговле, – перечислил эксперт. – Многие обанкротились, а тем, кто выжил, Минэкономики предлагает инспекционные проверки и штрафы. Такие действия правительства явно не направлены на экономическое развитие".

Скаршевский считает, что перед тем, как начинать борьбу с теневой занятостью, необходимо убрать либо сгладить причины ее существования.

"В Украине высочайшая нагрузка на фонд оплаты труда, если учесть мизерный размер зарплат. Можно уменьшить налоговую нагрузку, даже не снижая налоговых ставок. Например, увеличить налогонеоблагаемый минимум (на сегодня (!) 17 грн/мес.) до минимальной зарплаты. Также давно пора ликвидировать военный сбор 1,5%, так как он вовсе не военный и идет в общий фонд госбюджета (с 2014-го по 2021 год украинские граждане уплатили военный сбор в сумме $5 млрд). Где подобные инициативы от Минэкономики и министра Любченко?" – написал эксперт.

Он подчеркнул, что в это же время министр "поддерживает вредительский законопроект №5600, утвержденный парламентом в первом чтении 1 июля 2021 года".

"О каком развитии экономики можно говорить, если этим законопроектом повышаются налоги и увеличивается административное давление на бизнес. Притом что налоговикам предоставляется больше полномочий, а для бизнеса вводится презумпция виновности", – сказано в блоге.

Скаршевский обратил внимание на фактически неработающее Экспортно-кредитное агентство, которое находится в подчинении Минэкономики.

"За 3,5 года своего существования ЭКА подписало всего-навсего шесть договоров по страхованию экспортных кредитов и внешнеэкономических контрактов на общую мизерную сумму $690 тыс. Мизерную потому, что годовые объемы украинского экспорта составляют порядка $50 млрд. Образно говоря, экспортеры не заметили существования этого агентства или агентство не заметило существования экспортеров", – заявил автор.

Он считает, что Любченко не предпринимает действий по поддержке экономики, а реализует старые программы, не выступая при этом против законодательных инициатив, которые ухудшают инвестиционный климат и препятствуют работе бизнеса.

Контекст:

Рада назначила Любченко главой Минэкономики 20 мая 2021 года.

С апреля 2020 года Любченко возглавлял Государственную налоговую службу. Тогда его назначили на должность без конкурса – путем заключения контракта только на период действия карантина.

Кабмин объявил конкурс на должность главы ГНС 18 марта 2021 года и 14 апреля назначил Любченко главой Госналоговой на пять лет.

Теги: экономика, Министерство экономики, Минэкономики, Алексей Любченко, Виктор Скаршевский
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