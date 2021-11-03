Рада уволила Уруского с должности вице-премьера

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Председатель комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию, нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Наталуха раскритиковал деятельность Уруского на должности вице-премьера.

Комитет рекомендовал уволить Уруского, сказал он. Самого вице-премьера не было на заседании.

За отставку Уруского проголосовали 342 нардепа.

Контекст:

Уруский занимал пост министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины с июля прошлого года. О том, что его могут уволить с должности, СМИ стали писать с начала октября.

1 ноября он написал заявление об уходе с занимаемой должности.

В StateWatch заявили, что причина отставки – срыв запуска реестра оборонных закупок.