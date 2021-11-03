Рада уволила Уруского с должности вице-премьера

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
Председатель комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию, нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Наталуха раскритиковал деятельность Уруского на должности вице-премьера.
Комитет рекомендовал уволить Уруского, сказал он. Самого вице-премьера не было на заседании.
За отставку Уруского проголосовали 342 нардепа.
Уруский занимал пост министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины с июля прошлого года. О том, что его могут уволить с должности, СМИ стали писать с начала октября.
1 ноября он написал заявление об уходе с занимаемой должности.
В StateWatch заявили, что причина отставки – срыв запуска реестра оборонных закупок.