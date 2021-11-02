Уруский увольняется из-за срыва запуска реестра оборонных закупок – StateWatch

В записке говорится, что Минстратегпром пока не может своевременно выполнить решение Совета нацбезопасности и обороны "О стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины" в части запуска реестра, введенного в действие указом президента Владимира Зеленского от 20 августа 2021 года.

В соответствии с этим решением министерству было поручено обеспечить в шестимесячный срок функционирование реестра оборонных закупок.

В письме указан ряд требований к защите информации реестра, которые не может выполнить министерство без дополнительных работ и закупок. Среди них – разработка пакета технической и эксплуатационной документации и построение комплексной системы защиты информации.

Управление просит потратить около 400 тыс. грн на разработку пакета технической и эксплуатационной документации и около 600 тыс. грн для построения комплексной системы защиты информации реестра.

В то же время, срок выполнения последнего требования – шесть месяцев, что ставит под угрозу своевременную реализацию поручения по запуску реестра.

В StateWatch подчеркивают, что без запуска полноценного реестра исполнителей оборонных контрактов невозможно подписывать новые контракты на выполнение закона "Об оборонных закупках".