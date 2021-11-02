Уруский увольняется из-за срыва запуска реестра оборонных закупок – StateWatch

В записке говорится, что Минстратегпром пока не может своевременно выполнить решение Совета нацбезопасности и обороны "О стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины" в части запуска реестра, введенного в действие указом президента Владимира Зеленского от 20 августа 2021 года.
В соответствии с этим решением министерству было поручено обеспечить в шестимесячный срок функционирование реестра оборонных закупок.
В письме указан ряд требований к защите информации реестра, которые не может выполнить министерство без дополнительных работ и закупок. Среди них – разработка пакета технической и эксплуатационной документации и построение комплексной системы защиты информации.
Управление просит потратить около 400 тыс. грн на разработку пакета технической и эксплуатационной документации и около 600 тыс. грн для построения комплексной системы защиты информации реестра.
В то же время, срок выполнения последнего требования – шесть месяцев, что ставит под угрозу своевременную реализацию поручения по запуску реестра.
В StateWatch подчеркивают, что без запуска полноценного реестра исполнителей оборонных контрактов невозможно подписывать новые контракты на выполнение закона "Об оборонных закупках".
Закон "Об оборонных закупках" был принят Верховной Радой 17 июля 2020 года. Закон предусматривает гармонизацию законодательства Украины в сфере оборонных закупок с положениями Директивы 2009/81/ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной с одной стороны и Европейским союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами – с другой.
Для того чтобы закон заработал, необходимо было разработать и обновить более 10 подзаконных нормативно-правовых актов. Однако в феврале State Watch сообщил, что Минстратегпром и Минобороны не приняли нужных актов из-за чего оборонные закупки были сорваны.
Уруский занимает пост министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины с июля прошлого года. О том, что его могут уволить с должности, СМИ стали писать с начала октября.
1 ноября он написал заявление об уходе с занимаемой должности. Ожидается, что ее рассмотрят на заседании парламента 3 ноября.