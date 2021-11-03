В Херсонской области зафиксировали снижение показателей заболеваемости COVID-19. Регион первым перешел в "красную" зону карантина – Кабмин

"В ходе совещания отмечалось, что в Херсонской области зафиксировано снижение показателей заболеваемости и госпитализации. Эта область первой в Украине перешла в "красную" зону", – говорится в сообщении.

Глава правительства Денис Шмыгаль проинформировал, что за сутки 2 ноября в Украине COVID-19 заболело 23 393 человека. На прошлой неделе в пиковый день было выявлено 26 870 новых случаев коронавирусной инфекции, отметил премьер.

Шмыгаль добавил, что от COVID-19 в стране привито почти 10,7 млн человек, из них около 7,6 млн – двумя дозами вакцины. Всего сделано более 18,2 млн прививок, подчеркнул глава Кабмина.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил 1 ноября, что ситуация с COVID-19 в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях, которые первыми вошли в "красную" зону карантина, стабилизируется.