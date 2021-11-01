Ситуация с COVID-19 в трех областях, которые первыми вошли в "красную" зону, стабилизируется – Ляшко

Ляшко сообщил о ситуации с COVID-19 в Украине Фото: EPA

"Стабилизацию показателей отметили в тех регионах, которые одними из первых вошли в красную зону. В частности, это Херсонская, Запорожская и Донецкая области", – сказал Ляшко.

Он отметил, что на прошлой неделе возобновили работу два завода по производству кислорода, которые останавливались для проведения регламентных работ. За счет этого в систему кислородоснабжения включено дополнительно 140 тонн жидкого кислорода. Минздрав работает над привлечением других заводов, которые готовы его поставлять, поскольку потребление кислорода пациентами в последнее время значительно возросло.

По итогам совещания профильным министерствам было поручено организовать координацию закупки кислородных станций. На эти нужды правительство выделило дополнительно 400 млн грн.

По информации Минздрава, за прошедшую неделю в Украине выявлено 152 тыс. новых случаев заболевания COVID-19. При этом 93,5% зараженных не были вакцинированы.