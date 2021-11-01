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Денисова сообщила, что от COVID-19 привита вся ее семья и 93% секретариата омбудсмена

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Денисова: Защитить право на жизнь мы можем только сознательными действиями
Денисова: Защитить право на жизнь мы можем только сознательными действиями 
Фото: Людмила Денісова / Facebook

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что вакцинировалась от коронавируса в мае и июне этого года. Об этом она написала в Facebook 1 ноября.

"Сейчас, когда темпы роста заболеваемости COVID-19 почти ежедневно бьют антирекорды, право на жизнь каждого из нас в серьезной опасности. Защитить его мы можем только сознательными действиями и ответственным отношением к своему здоровью и здоровью окружающих", – заявила она.

Денисова рассказала, что от COVID-19 вакцинированы все члены ее семьи, включая 87-летнюю мать. 

"Вакцинировались мои представители, руководители структурных подразделений секретариата омбудсмена. Все работники, осуществляющие мониторинговые визиты, прошли полный курс вакцинации. Необходимость вакцинации продиктована не только их личной безопасностью, но и теми людьми, которых они посещают", – подчеркнула она.

По данным Денисоваой, в офисе омбудсмена вакцинированы 93% сотрудников.

"В Украине созданы все условия для вакцинации: препаратов достаточно, инфраструктура развита и охватывает всю страну. Поэтому обращайтесь к своему семейному врачу и вакцинируйтесь в ближайшем к вам прививочном пункте", – призвала украинцев омбудсмен.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/421786205969324

Контекст:

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 1 ноября в Украине подтвердили 2,9 млн случаев коронавирусной инфекции, из них почти 14 тыс. – за последние сутки. Скончалось более 68 тыс. пациентов с COVID-19.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали. 

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. С начала вакцинальной кампании одну дозу получили 10,2 млн человек, полностью иммунизированы 7,4 млн украинцев.

По словам Ляшко, вакцинация против коронавируса за последние четыре месяца спасла 3070 жизней украинцев.

Теги: Украина, Людмила Денисова, вакцинация, омбудсмен, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки
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