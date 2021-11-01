Денисова сообщила, что от COVID-19 привита вся ее семья и 93% секретариата омбудсмена

Денисова: Защитить право на жизнь мы можем только сознательными действиями Фото: Людмила Денісова / Facebook

"Сейчас, когда темпы роста заболеваемости COVID-19 почти ежедневно бьют антирекорды, право на жизнь каждого из нас в серьезной опасности. Защитить его мы можем только сознательными действиями и ответственным отношением к своему здоровью и здоровью окружающих", – заявила она.

Денисова рассказала, что от COVID-19 вакцинированы все члены ее семьи, включая 87-летнюю мать.

"Вакцинировались мои представители, руководители структурных подразделений секретариата омбудсмена. Все работники, осуществляющие мониторинговые визиты, прошли полный курс вакцинации. Необходимость вакцинации продиктована не только их личной безопасностью, но и теми людьми, которых они посещают", – подчеркнула она.

По данным Денисоваой, в офисе омбудсмена вакцинированы 93% сотрудников.

"В Украине созданы все условия для вакцинации: препаратов достаточно, инфраструктура развита и охватывает всю страну. Поэтому обращайтесь к своему семейному врачу и вакцинируйтесь в ближайшем к вам прививочном пункте", – призвала украинцев омбудсмен.