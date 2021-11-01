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В Офисе президента Украины рассказали, почему не инициировали кампанию о важности вакцинации от COVID-19

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Сейчас в Украине привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет
Сейчас в Украине привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет
Фото: EPA

Организация информационных кампаний в Украине относится к работе Министерства культуры и информполитики. Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал в интервью изданию "Бабель", опубликованном 1 ноября, отвечая на вопрос, почему ОПУ не инициировал кампанию по популяризации прививок от коронавирусной инфекции.

"Все, что касается масштабирования прямых рекламных воздействий на общество, – в сфере Министерства культуры и информационной политики. Они проводят тендеры, заказывают соответствующие работы у смежных агентств. Они должны разработать креативную часть и разместить ее. Это называется операционная незрелость некоторых органов исполнительной власти. Я согласен, что им желательно более активно реагировать на подобные вызовы. Президент [Владимир Зеленский] о масштабной рекламной кампании говорил с первых дней лета и летом – постоянно", – заявил Подоляк.

На уточняющий вопрос, почему Зеленский не мог поручить министру культуры Александру Ткаченко разработать такую кампанию, советник главы ОПУ сказал: "Мы сидим в октябре 2021 года и говорим правильные вещи, но это уже постфактум. Посмотрите, что происходило в Европе. Им тоже казалось, что у них просвещенная аудитория, что все понимают о COVID-19 и рисках новых штаммов. У них тоже не было рекламной кампании, была повальная заполняемость больниц и пиковая нагрузка на медицинские системы".

Подоляк уточнил, что команда президента недооценила риски. Решать, кто за это ответит, по его словам, будут "Кабмин, парламент и в итоге – президент".

"Что касается рекламных бордов, местные органы власти не особо хотят их массово размещать. По Киеву должно быть размещено 500–700 антиковидных бордов, но коммунальщики дают 50 в плохих местах. Не все идут навстречу", – резюмировал представитель ОПУ.

Контекст:

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 1 ноября в Украине подтвердили 2,9 млн случаев коронавирусной инфекции, из них почти 14 тыс. – за последние сутки. Скончалось более 68 тыс. пациентов с COVID-19.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали. 

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. С начала вакцинальной кампании одну дозу получили 10,2 млн человек, полностью иммунизированы 7,4 млн украинцев.

По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, вакцинация против коронавируса за последние четыре месяца спасла 3070 жизней украинцев.

Теги: Украина, вакцинация, Александр Ткаченко, политика, президент, Офис президента Украины, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, коронавирус, Михаил Подоляк, Министерство культуры и информационной политики, прививки
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