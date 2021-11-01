В Офисе президента Украины рассказали, почему не инициировали кампанию о важности вакцинации от COVID-19

Сейчас в Украине привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет Фото: EPA

"Все, что касается масштабирования прямых рекламных воздействий на общество, – в сфере Министерства культуры и информационной политики. Они проводят тендеры, заказывают соответствующие работы у смежных агентств. Они должны разработать креативную часть и разместить ее. Это называется операционная незрелость некоторых органов исполнительной власти. Я согласен, что им желательно более активно реагировать на подобные вызовы. Президент [Владимир Зеленский] о масштабной рекламной кампании говорил с первых дней лета и летом – постоянно", – заявил Подоляк.

На уточняющий вопрос, почему Зеленский не мог поручить министру культуры Александру Ткаченко разработать такую кампанию, советник главы ОПУ сказал: "Мы сидим в октябре 2021 года и говорим правильные вещи, но это уже постфактум. Посмотрите, что происходило в Европе. Им тоже казалось, что у них просвещенная аудитория, что все понимают о COVID-19 и рисках новых штаммов. У них тоже не было рекламной кампании, была повальная заполняемость больниц и пиковая нагрузка на медицинские системы".

Подоляк уточнил, что команда президента недооценила риски. Решать, кто за это ответит, по его словам, будут "Кабмин, парламент и в итоге – президент".

"Что касается рекламных бордов, местные органы власти не особо хотят их массово размещать. По Киеву должно быть размещено 500–700 антиковидных бордов, но коммунальщики дают 50 в плохих местах. Не все идут навстречу", – резюмировал представитель ОПУ.