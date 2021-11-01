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В Украине за сутки заболели COVID-19 почти 14 тыс. человек

За прошлые сутки госпитализировали с коронавирусом 3828 украинцев
За прошлые сутки госпитализировали с коронавирусом 3828 украинцев
Фото: depositphotos.com

За сутки 31 октября в Украине зафиксировали 13 936 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, проинформировала пресс-служба Минздрава 1 ноября.

Среди заболевших – 905 детей и 111 медработников. 

За прошлые сутки госпитализировали с коронавирусом 3828 человек, 5885 пациентов выздоровели, 298 человек скончались. 

Больше всего новых случаев инфицирования подтвердили 31 октября в Одесской (1281), Харьковской (1227) и Львовской (1166) областях. 

С начала эпидемии в Украине зафиксировали 2 936 238 случаев заболевания, 2 442 098 пациентов выздоровели, 68 027 – скончались. 

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1985588514937577

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября глава Минздрава Виктор Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По словам Ляшко, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан были не привиты.

Украину ожидают две недели очень сложной ситуации, связанной с COVID-19, страна только входит в пик третьей волны эпидемии, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов 25 октября. По его словам, в Украине подтверждены первые случаи заражения новой мутацией штамма коронавируса "Дельта", которая считается еще более заразной, чем сама "Дельта".

Теги: Украина, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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