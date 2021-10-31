В Черновцах реанимации больниц для лечения пациентов с COVID-19 заполнены на 100% – ОГА

В Черновицкой области для лечения пациентов с COVID-19 выделено 2253 койки, почти 57% заполнены Фото: depositphotos.com

Чиновники отметили, что много больных находятся в отделениях городских клиник, самые высокие показатели – в городских больницах №4 и №3 – 100% и 93% соответственно.

"За минувшие сутки, 30 октября, в области госпитализировали 169 человек. Мы и раньше имели такие высокие цифры, однако не в выходные, для субботы это очень большое число. Зафиксировано 16 летальных исходов", – рассказал директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный.

По данным ОГА, опубликованным в Facebook, 30 октября в Черновицкой области выявили 487 новых случаев COVID-19. С начала эпидемии коронавируса в регионе заболело 106,4 тыс. человек, умерло 2430.

В регионе, по данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, для лечения пациентов с COVID-19 выделено 2253 койки, 1280 из них (56,8%) заполнены.