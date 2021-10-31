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В Черновцах реанимации больниц для лечения пациентов с COVID-19 заполнены на 100% – ОГА

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В Черновицкой области для лечения пациентов с COVID-19 выделено 2253 койки, почти 57% заполнены
В Черновицкой области для лечения пациентов с COVID-19 выделено 2253 койки, почти 57% заполнены
Фото: depositphotos.com

Реанимации всех госпитальных баз Черновцов, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, загружены на 100%. Об этом 31 октября сообщила пресс-служба Черновицкой областной госадминистрации в Facebook.

Чиновники отметили, что много больных находятся в отделениях городских клиник, самые высокие показатели – в городских больницах №4 и №3 – 100% и 93% соответственно.

"За минувшие сутки, 30 октября, в области госпитализировали 169 человек. Мы и раньше имели такие высокие цифры, однако не в выходные, для субботы это очень большое число. Зафиксировано 16 летальных исходов", – рассказал директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный.

https://www.facebook.com/CVoda/posts/1741726612702036

По данным ОГА, опубликованным в Facebook, 30 октября в Черновицкой области выявили 487 новых случаев COVID-19. С начала эпидемии коронавируса в регионе заболело 106,4 тыс. человек, умерло 2430.

https://www.facebook.com/CVoda/posts/1741800029361361

В регионе, по данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, для лечения пациентов с COVID-19 выделено 2253 койки, 1280 из них (56,8%) заполнены.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября глава Минздрава Виктор Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По словам Ляшко, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан были не привиты.

С начала эпидемии в Украине зафиксировали 2,9 млн случаев COVID-19, 67,7 тыс. пациентов скончались.

Теги: Черновцы, эпидемия, Черновицкая область, лечение, чиновники, больницы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Черновицкая ОГА
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