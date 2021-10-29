За время эпидемии COVID-19 в реанимации не умер ни один вакцинированный пациент – медик из Львова

Во Львовской области от COVID-19 скончалось 4489 человек Фото: depositphotos.com

Об этом 28 октября в эфире передачи "Право на владу" телеканала "1+1" заявила заведующая отделением интенсивной терапии больницы Наталья Матолинец.

Она подчеркнула, что в реанимации больницы оказывают помощь пациентам из всей Львовской области.

"Какая вам еще нужна статистика? Иногда мы теряем по 10, 14, 20 невакцинированных пациентов в сутки", – отметила врач.

Во Львовской области с начала эпидемии выявили более 179 тыс. случаев коронавирусной инфекции (1702 – за последние сутки). В регионе от COVID-19 скончалось 4489 человек, сообщила 29 октября пресс-служба Львовской областной администрации.