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За время эпидемии COVID-19 в реанимации не умер ни один вакцинированный пациент – медик из Львова

Во Львовской области от COVID-19 скончалось 4489 человек
Во Львовской области от COVID-19 скончалось 4489 человек
Фото: depositphotos.com

С начала эпидемии коронавирусной инфекции в реанимации Львовской больницы скорой помощи не умер ни один вакцинированный от COVID-19 пациент.

Об этом 28 октября в эфире передачи "Право на владу" телеканала "1+1" заявила заведующая отделением интенсивной терапии больницы Наталья Матолинец.

Она подчеркнула, что в реанимации больницы оказывают помощь пациентам из всей Львовской области.

"Какая вам еще нужна статистика? Иногда мы теряем по 10, 14, 20 невакцинированных пациентов в сутки", – отметила врач.

https://www.facebook.com/pravonavladu/videos/192947162983489/

Во Львовской области с начала эпидемии выявили более 179 тыс. случаев коронавирусной инфекции (1702 – за последние сутки). В регионе от COVID-19 скончалось 4489 человек, сообщила 29 октября пресс-служба Львовской областной администрации.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 29 октября в Украине подтвердили почти 2,9 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 26 тыс. – за последние сутки. Скончалось более 66,8 тыс. пациентов с COVID-19.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

В Украине с начала прививочной кампании вакцинированы 9,8 млн человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 7,3 млн. За минувшие сутки в стране привились почти 290 тыс. человек.

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, вакцинация против коронавируса за последние четыре месяца спасла 3070 жизней украинцев.

Теги: Львов, Украина, эпидемия, статистика, медики, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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