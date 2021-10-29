Кузин: В Липецкой громаде Харьковской области привито более 94% взрослого населения одной дозой и показатели заболеваемости практически нулевые

По его словам, в таких общинах привито много людей и низкий уровень заболеваемости COVID-19.
"Такая ситуация в Харьковской области, например, Липецкая община. Там хорошо организовали процесс вакцинации, руководитель общины очень активный, и там привито более 94% взрослого населения одной дозой, и показатели заболеваемости практически нулевые", – сообщил Кузин.
Кузин: Большая проблема — локальные религиозные лидеры, которые активно выступают против вакцинации. Читайте полный текст интервью
По данным сайта Gromada.info, в Липецкой громаде Харьковского района живет 14 079 человек.
26 октября пресс-служба Минздрава сообщила, что в Моршине Львовской области, где в рамках эксперимента привили более 70% населения, в больницах нет госпитализированных с COVID-19.
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.
Одну дозу прививки от коронавируса получили 9,8 млн человек, 7,3 млн привились полностью. Всего в Украине сделали 17 млн прививок.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко отмечал, что из госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе только 6% были вакцинированы минимум одной дозой. Он сообщил, что фактор вакцинации за четыре месяца спас в Украине 3072 жизни.