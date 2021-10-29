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Кузин: В Липецкой громаде Харьковской области привито более 94% взрослого населения одной дозой и показатели заболеваемости практически нулевые

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В Украине сделали 17 млн прививок от коронавируса
В Украине сделали 17 млн прививок от коронавируса
Фото: EPA

В Украине есть примеры, когда руководство территориальных общин эффективно проводит кампанию о вакцинации от коронавируса. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" 29 октября рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По его словам, в таких общинах привито много людей и низкий уровень заболеваемости COVID-19.

"Такая ситуация в Харьковской области, например, Липецкая община. Там хорошо организовали процесс вакцинации, руководитель общины очень активный, и там привито более 94% взрослого населения одной дозой, и показатели заболеваемости практически нулевые", – сообщил Кузин.

Кузин: Большая проблема — локальные религиозные лидеры, которые активно выступают против вакцинации. Читайте полный текст интервью

По данным сайта Gromada.info, в Липецкой громаде Харьковского района живет 14 079 человек.

26 октября пресс-служба Минздрава сообщила, что в Моршине Львовской области, где в рамках эксперимента привили более 70% населения, в больницах нет госпитализированных с COVID-19.

Контекст:

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Одну дозу прививки от коронавируса получили 9,8 млн человек, 7,3 млн привились полностью. Всего в Украине сделали 17 млн прививок.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отмечал, что из госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе только 6% были вакцинированы минимум одной дозой. Он сообщил, что фактор вакцинации за четыре месяца спас в Украине 3072 жизни.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Украина, Харьковская область, вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Игорь Кузин
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