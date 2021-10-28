Россия развернула в Украине информационную спецоперацию против вакцинирования от COVID-19 – СНБО

В Украине с начала прививочной кампании вакцинировано 9,5 млн человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 7,2 млн Фото: ЕРА

Как отметили в ведомстве, Центр противодействия дезинформации провел анализ активности Telegram-каналов, по результатам которого обнаружил, что РФ проводит в Украине кампанию, направленную на максимальное уменьшение уровня вакцинации населения страны.

"Посредством сети средств массовой коммуникации, в частности, в социальных сетях и мессенджерах, а также Telegram-каналах, курируемых РФ или имеющих непосредственное отношение к ней, распространяются сообщения о якобы негативных последствиях вакцинации", – заявили в СНБО.