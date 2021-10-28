Россия развернула в Украине информационную спецоперацию против вакцинирования от COVID-19 – СНБО

Как отметили в ведомстве, Центр противодействия дезинформации провел анализ активности Telegram-каналов, по результатам которого обнаружил, что РФ проводит в Украине кампанию, направленную на максимальное уменьшение уровня вакцинации населения страны.
"Посредством сети средств массовой коммуникации, в частности, в социальных сетях и мессенджерах, а также Telegram-каналах, курируемых РФ или имеющих непосредственное отношение к ней, распространяются сообщения о якобы негативных последствиях вакцинации", – заявили в СНБО.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.
По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, вакцинация против коронавируса за последние четыре месяца спасла более 3 тыс. жизней украинцев.
В Украине с начала прививочной кампании вакцинировано 9,5 млн человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 7,2 млн.
С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,85 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 66,2 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровели 2,4 млн человек.