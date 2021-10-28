Минздрав утвердил список противопоказаний для вакцинации от COVID-19

Определено 16 причин для отказа от вакцинации или ее проведения с осторожностью Фото: depositphotos.com

В документе Минздрава указаны два типа противопоказаний: абсолютное (если существует вероятность возникновения серьезной побочной реакции) и оговорка (когда окончательное решение по прививке принимается врачом с учетом преимуществ над рисками).

"Диагноз "тромбоз с тромбоцитопенией" означает абсолютное постоянное противопоказание к вакцинам на векторной основе. Миокардит и/или перикардит – для вакцин мРНК (Pfizer, Moderna). Для лиц с иммунодефицитом рекомендована вакцинация с предосторожностью. В общей сложности определено 16 причин для или отказа от вакцинации, или для ее проведения с осторожностью", – объяснил Радуцкий.

Данные о пациентах, которым противопоказана вакцинация, будут вноситься в электронную систему здравоохранения, их можно будет сгенерировать в приложении "Дія".