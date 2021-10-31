"Укрзалізниця" открыла еще один пункт вакцинации от коронавируса на вокзале

На вокзалах страны с 21 октября вакцинировали почти 22 тыс. человек Фото: Укрзалізниця / Telegram

Теперь пункты работают на 31 железнодорожном вокзале Украины. Речь идет о вокзалах следующих городов: Львов, Ровно, Ковель Волынской области, Ивано-Франковск, Ужгород, Черновцы, Одесса, Николаев, Харьков, Днепр, Кривой Рог и Каменское в Днепропетровской области, Мариуполь и Краматорск Донецкой области, Киев, Нежин Черниговской области, Коростень Житомирской области, Винница, Хмельницкий, Тернополь, Смела Черкасской области, Купянск Харьковской области, Шепетовка Хмельницкой области, Помична Киевской области, Броды Львовской области, Черкассы, Сумы, Коломыя Ивано-Франковской области, Запорожье, Полтава-Южная и Люботин.

"Подходим к отметке в 22 тыс. вакцинированных в Украине за менее чем две недели", – уточнили в посте.

21 октября на железнодорожных вокзалах Украины начали работать пункты вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19.