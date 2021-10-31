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В Украине за сутки сделали 177 тыс. прививок от коронавируса, вакцинировались уже более 10 млн человек

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Для вакцинации украинцев вчера использовали вакцины трех производителей
Для вакцинации украинцев вчера использовали вакцины трех производителей
Фото: ЕРА

За сутки 30 октября в Украине сделали 177 765 прививок от коронавирусной инфекции. Об этом пресс-служба Минздрава проинформировала в Facebook 31 октября.

Первую дозу вчера получил 133 251 человек, обе – 44 514. 

"С начала вакцинальной кампании привито 10 156 229 человек, из них получили одну дозу 10 156 227 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 7 421 546 человек (двое из них получили одну дозу за границей). В общей сложности сделано 17 577 773 прививки", – сообщили в Минздраве. 

Согласно информации, опубликованной на сайте министерства, прививали украинцев вчера тремя препаратами: Comirnaty (79 377 доз), CoronaVac (65 964 дозы) и AstraZeneca (32 424 дозы). 

94% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не были вакцинированы, подчеркнули в Минздраве. 

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1984867411676354


Контекст:

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 31 октября в Украине подтвердили 2,9 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 17 тыс. – за последние сутки. Скончалось более 67,7 тыс. пациентов с COVID-19.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. По состоянию на 18 октября Украина получила более 24,7 млн доз вакцин от коронавируса.

По словам Ляшко, вакцинация против коронавируса за последние четыре месяца спасла 3070 жизней украинцев.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, вакцинация, Минздрав, вакцина, коронавирус, прививки, Pfizer, CoronaVac
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