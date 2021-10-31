В Украине за сутки сделали 177 тыс. прививок от коронавируса, вакцинировались уже более 10 млн человек

Первую дозу вчера получил 133 251 человек, обе – 44 514.

"С начала вакцинальной кампании привито 10 156 229 человек, из них получили одну дозу 10 156 227 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 7 421 546 человек (двое из них получили одну дозу за границей). В общей сложности сделано 17 577 773 прививки", – сообщили в Минздраве.

Согласно информации, опубликованной на сайте министерства, прививали украинцев вчера тремя препаратами: Comirnaty (79 377 доз), CoronaVac (65 964 дозы) и AstraZeneca (32 424 дозы).

94% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не были вакцинированы, подчеркнули в Минздраве.



